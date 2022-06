Waarschijnlijk geen politiek motief voor aanslag Berlijn

De man die gisteren in Berlijn op een een groep schoolkinderen inreed, is vermoedelijk geestesziek. Dat zeggen politie en OM van Berlijn in een gezamenlijke verklaring.

De 29-jarige inwoner van Berlijn reed rond 10.30 uur in op een groep kinderen uit Hessen die op schoolreis was in Berlijn. Een docente kwam daarbij om het leven, één van haar collega’s raakte zwaargewond. Diverse kinderen raakten gewond, enkelen van hen verkeren nog steeds in levensgevaar.

De man bestuurde de auto van zijn zuster. Een politiek motief is er waarschijnlijk niet, al was er dus wel degelijk sprake van opzet.

