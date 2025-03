Waarom ik er niet bij ben

Het is heel behoorlijk weer, er werd regen verwacht maar het ziet er niet naar uit dat die vanmiddag gaat vallen. 14 uur op de Dam, tegen racisme en fascisme. Bekend van het affiche waarvan Sander Schimmelpenninck zo terecht zei dat het mensen buiten het eigen kringetje van de organisatoren afstootte. Vormgeving, daar doen we niet aan (wat overigens niet alleen voor zogenaamd radicaal links geldt). Het affiche had in grote cijfers/letters “21 maart” bovenaan en in kleine letters/cijfers dat er 22 maart gedemonstreerd werd. Tevens was een van de leuzen “geef apartheid geen ruimte”. Een joodse correspondent zei dat dit betekent “Juden nicht erwünscht”, want ja, we don’t want any zionists here.

Dat was een reden om het geheel het geheel te laten. Nu lijkt de actie verbreed, met oproepen van GL/PvdA en andere partijen, en de FNV. Dan ben je in het brede maatschappelijke midden, voorbij de hoefijzerkant. Maar het blijft concreetheid missen dus ik zie en hoor als het ware toch de river en de sea op de Dam en bij de Dokwerker. Overigens komt Joop Aerdenhout ook niet.

Ik heb mijn gezondheidsredenen om er niet bij te zijn, en dat is naar genoeg. Maar een enkele kreet tegen ongewenste “-ismen”, waar ik mee zou kunnen instemmen als de organisatoren duidelijk zouden maken waar het in concreto vanmiddag om gaat, trekt mij niet aan. Neem een voorbeeld aan Istanboel, Belgrado, Tbilisi, Boedapest, Tel Aviv (daar gaan we alweer). Massa’s met concrete eisen en leuzen. Weg met de regering-Wilders. Doe er Trump en de hele zooi verder maar bij. En tja, tegen fascisme dezer dagen betekent wel degelijk: voor een bondgenootschap van de resterende NAVO-landen (Canada incluis) tegen Moskou, Washington en nog zo wat.