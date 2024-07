Waarom de zomerhitte ons humeur verpest

m te overleven in een warmer wordende wereld is het belangrijk om te begrijpen hoe ons lichaam op hitte reageert. Voor ons mentaal welzijn zijn ook meer maatregelen nodig om de hitte in onze huizen, kantoren en steden te temperen, schrijft Susana P. Gaytan, hoogleraar Fysiologie aan de Universiteit van Sevilla.

Iedereen ervaart het weleens: de ondraaglijkheid van de brandende zomerse zon. Daarom proberen we tijdens de zomermaanden zoveel mogelijk de koelte op te zoeken – bewust of onbewust. En als dat niet lukt, lijkt het alsof de hitte ons prikkelbaar en zelfs gewelddadig maakt. De werking van onze hersenen kan ons helpen begrijpen waarom. Lees verder bij de bron, IPS