Waarom de verkiezingen in Moldavië belangrijk zijn voor heel Europa

Op 28 september houdt het kleine Moldavië parlementsverkiezingen. Wat onbelangrijk nieuws lijkt voor de rest van Europa, kan in werkelijkheid fundamentele gevolgen hebben voor de veiligheid en stabiliteit op het continent, schrijft Amy Eaglestone van de Universiteit van Birmingham.

Moldavië speelt een cruciale rol in de steun aan Oekraïne. Hoewel het een van de armste landen van Europa is, nam het op een gegeven moment tijdens de oorlog meer dan anderhalf miljoen Oekraïense vluchtelingen op. Het land huisvest nu nog altijd meer dan honderdduizend vluchtelingen. Het helpt ook bij de verscheping van graan van en naar Oekraïne via de Donau-havens. Zo biedt het een alternatieve route en verlicht het de druk op de Zwarte Zee-routes van Oekraïne, die vaak worden gehinderd door Russische blokkades.

Mocht Moldavië meer richting Moskou pivoteren, dan is dat slecht nieuws

voor de steun aan Oekraïne en daarmee ook aan de Europese weerkracht in het oosten. Het zou het risico op militaire aanvallen aan de EU-grenzen vergroten, waarbij met name Roemenië bedreigd lijkt. Maar ook meer aanvallen op Polen en de Baltische Staten zijn niet uitgesloten.

– Uitgelichte afbeelding: Door European People’s Party – IMG_7386, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71171220