Waar zijn de verbaasde blikken?

Godfried Bomans heeft zich wel degelijk eens uitgesproken over hoe fascisme in een zaal klinkt, en dat is niet zoals het inmiddels uitgedoofde verhaal uit de ultrarechtse hoek dat ik niet ga herhalen.

Bomans meende dat het fascisme nooit echt zou aanslaan in Nederland omdat men in het algemeen zou denken bij zo’n brallende praatjesmaker: “Waarom staat hij daar en niet ikzelf”. Bijvoorbeeld. Een fascist zou op louter verbaasde gezichten stuiten.

Bomans is er al ruim een halve eeuw niet meer, en zijn die verbaasde gezichten er nog wel?

Misschien is het een zegen dat er inmiddels een hele rij brallende praatjesmakers is. Sommige zullen het niet halen. Van Haga met name.

Wilders verkondigt al tientallen jaren zijn xenofobe evangelie en is daarmee goed voor de rol van grootste oppositiepartij. Maar het is en blijft een club voor querulanten: lui die niets te kort komen en naar goed Nederlands gebruik zullen blijven klagen. Liever anderen iets slechts toewensen dan vrede hebben met eigen welvaren.

Eerdmans is de fascist die redelijk wil overkomen en daarin waarschijnlijk bij zijn beoogde achterban ook slaagt. Zijn achtergrond is het CDA, dat evenals de VVD altijd zeer goed is in het verkondigen dat ze het goed gaan doen maar dankzij niet benoemde tegenstand nu even niet.

Baudet is waarschijnlijk de prototypische woordvoerder van wat een fascistische stroming in Nederland belichaamt. Vier jaar geleden goed voor de status van grootste partij, inmiddels marginaal. Wat niet wil zeggen dat hij en zijn club ongevaarlijk zijn geworden.

Blijft over de door De Media opgebouwde Hele Gewone Vrouw die in onbenoembaar accent doet alsof zij aan de kant van de tegenstelling tussen Stad en Platteland dat laatste vertegenwoordigt. Ook uitgedrukt door haar Hele Gewone taalgebruik en haar stijlloze stijl van kleding. Heel Gewoon. Ook voorheen CDA en net als Eerdmans eigenlijk een voortzetting met seculier gezwets over tegenstellingen die er in feite helemaal niet zijn. De prognose is dat haar club de grootste partij wordt vandaag, naar zetels in de Eerste Kamer gemeten.

Dat die lui niet (meer) op verbaasde gezichten worden getrakteerd is misschien wel de grootste verandering ten kwade in Nederland van de afgelopen halve eeuw.

U weet hoogstwaarschijnlijk waar wij van Krapuul staan. Hopelijk staat u daar ook.

– Uitgelichte afbeelding: Door Jack de Nijs voor Anefo – Derived from Nationaal Archief, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36847353