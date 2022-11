Waar CDA en VVD staan: uiterst rechts

Symbolisch een haarlokje afknippen, wie weet nog waar het over ging en hoe goedkoop het gebaar was? Ziehier de steun voor een motie die om een moratorium op het uitzetten van Iraanse vluchtelingen vraagt.



Zodat we weten waar de vrienden van VVD en CDA zitten. Of omgekeerd: de vrienden van Baudet, Wilders en Eerdmans.

Of de achterban van het CDA dit waardeert?