VVD Lelystad kruipt tussen de lakens met FVD

Dat je als VVD je heil op rechts zoekt en niet door het midden of over links kan ik nog wel goed krijgen – ik zou ook niet graag samen optrekken met GL – maar dat je tussen de lakens kruipt met FVD is toch echt een stap of tien te ver. Toch is dat precies wat de VVD in Lelystad doet.

Lelystad heeft de afgelopen vier jaar niet gewerkt met een traditioneel coalitieakkoord, maar met een zogeheten raadsakkoord. Daar bestaan verschillende varianten van, maar het komt erop neer dat alle partijen samen afspraken maken voor de gemeente. De traditionele verdeling tussen coalitie en oppositie verdwijnt dan.

VVD, PVV, FVD en Mooi Lelystad gaven meteen na de gemeenteraadsverkiezingen in maart al aan niet meer met een raadsakkoord te willen werken. De andere partijen – die samen over een ruime meerderheid beschikken in de gemeenteraad – haalden hun schouders op en gingen werken aan een nieuw raadsakkoord. PVV, VVD, FvD en Mooi Lelystad doen niet mee aan de besprekingen en hebben nu een coalitieakkoord opgesteld:

“We hebben elkaars partijprogramma bekeken, het leek ons verstandig om uit te zoeken waar we elkaar inhoudelijk vinden. Daar is dit akkoord op hoofdlijnen uitgekomen”, legt Marten Tilstra, lijsttrekker van de VVD, uit.

Met het hoofdlijnenakkoord willen ze transparant zijn over wat de partijen belangrijk vinden voor Lelystad, ook richting de andere negen partijen die aan het raadsakkoord werken.

„Hiermee laten we zien: deze keuzes maken wij. Als partijen met ons in gesprek willen, zijn ze welkom. En gaan ze verder met het raadsakkoord, dan weet iedereen ook hoe wij oppositie zullen voeren.”

In tegenstelling tot wat op sociale media her en der gesuggereerd wordt, betekent dit niet dat Lelystad nu een coalitie krijgt van VVD, PVV, FVD en Mooi Lelystad. De vier partijen beschikken over 13 van de 37 zetels in de gemeenteraad, bij lange na geen meerderheid.

Wat het wél betekent: het informele cordon sanitaire rond FVD wordt door de VVD doorbroken, en dat is behoorlijk eng. Wanneer je niet wilt samenwerken met GL omdat er nogal wat antisemieten in die partij rondlopen, maar als VVD-bestuur vervolgens vrolijk toestaat dat een afdeling tussen de lakens kruipt met FVD, een partij waar antisemitisme schering en inslag is, ben je echt duizelingwekkend hypocriet. Hopelijk grijpt het landelijk bestuur in en dwingt het de afdeling in Lelystad afstand te nemen van deze afzichtelijke manoeuvre. Desnoods schop je ze maar uit de partij. Sommige grenzen moeten nooit doorbroken worden. Dit is er één van.

Bron: De Stentor

Uitgelichte afbeelding: Partijkantoor FVD Door Rudolphous – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16328159