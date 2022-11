VVD-fractie steunt spreidingswet asielzoekers; val kabinet voorlopig afgewend

De VVD-fractie in de Tweede Kamer steunt de spreidingswet asielzoekers dan uiteindelijk tóch. Een kabinetscrisis lijkt daarmee (voorlopig) afgewend.

De fractie wil er wél iets voor terug: het kabinet moet toezeggen dat de instroom beperkt wordt. Voor coalitiepartners CU en D66 ligt dat moeilijk, maar men weet vast wel een ingewikkelde maar betekenisloze formulering te vinden waar iedereen gelukkig mee is – of tenminste net doet alsof.

Rutte moest overvliegen uit Egypte om de fractie op andere gedachten te brengen. Waarschijnlijk was dat overigens minder moeilijk dan het leek: afwijzing zou gegarandeerd tot de val van het kabinet hebben geleid.

Het alternatief voor Rutte is een (crypto)fascistische regering, met Eerdmans op Volkshuisvesting, Harm Beertema op Onderwijs & Wetenschappen, Lientje Plofkip op Milieu en Nanninga op Immigratie. Mij hoor je niet klagen over Rutte. Het alternatief is véél rechtser en véél kwaadaardiger.

Uitgelichte afbeelding: Door EU2017EE Estonian Presidency – Tallinn Digital Summit. Welcome dinner hosted by HE Donald Tusk. Handshake, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91603010