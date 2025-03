VVD-fractie Haarlemmermeer wil verbod op Extinction Rebellion

De VVD-fractie in de gemeente Haarlemmermeer vraagt de burgemeester te kijken naar de mogelijkheid om actiegroep Extinction Rebellion (XR) te verbieden. Volgens raadslid Henriët van den Berg grenzen de acties van XR aan terrorisme.

Van den Berg verzoekt de burgemeester te kijken naar de mogelijkheid XR door de rechter te laten verbieden. De kans dat de rechter zo’n verzoek inwilligt lijkt me zo goed als nul, maar als poging het begrip ’terrorisme’ zodanig op te rekken dat vrijwel élke actie er onder valt verdient het een tien met een griffel.

Het blijft natuurlijk opmerkelijk dat je rechts Nederland zelden of nooit hoorde over de acties van FDF en de aan die organisatie gelieerde terreurboeren. Die acties waren echt nog wel even van een ander niveau dan de veredelde bezigheidstherapie van Asha ten Broeke en co. Ik herinner me nog brandende asbest en een met trekkers ingebeukte deur van het provinciehuis in Groningen. De oproep FDF te verbieden heb ik blijkbaar gemist.

De andere partijen in de gemeenteraad van Haarlemmermeer zijn niet bijzoonder gecharmeerd van de ideeën van hun VVD-collega’s. CDA-fractievoorzitter Erik van der Peet vindt een verbod veel te ver gaan: “Er zitten grenzen aan activisme, maar het verbieden van een organisatie is een heel vergaande maatregel. Ik zie het niet gebeuren.”

Uitgelichte afbeelding: Door Daandelft – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78775450