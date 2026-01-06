Vulkangruppe eist aanslag op elektriciteitsnetwerk Berlijn op

In de vroege uren van 3 januari heeft een aanslag op kritieke elektriciteitsinfrastructuur in de buurt van de elektriciteitscentrale van Lichterfelde in het zuidwesten van Berlijn een grootschalige stroomstoring en een gedeeltelijke black-out veroorzaakt. Tienduizenden bewoners en bedrijven zitten nog steeds zonder stroom. Het kan nog wel enkele dagen duren voordat de stoomvoorziening weer hersteld is.

Een kabelbrug over het Teltovkanaal werd in brand gestoken, waardoor verschillende hoogspanningsleidingen die het gebied van elektriciteit en stadsverwarming voorzien, ernstig werden beschadigd.

Een linksextremistische groepering die zichzelf de “Vulkangruppe” (Vulkaangroep) noemt, eiste de verantwoordelijkheid op in een uitgebreid online manifest, waarin werd verklaard dat de aanslag gericht was op de infrastructuur voor fossiele brandstoffen en de moderne industriële samenleving, die heel erg fout schijnt te zijn.

Mensen die het manifest analyseerden, wezen op een aantal grammaticale fouten en merkwaardige bewoordingen, die erop lijken te wijzen dat in elk geval een deel van de tekst door een AI uit het Russisch vertaald is. Dat is uiteraard geen hard bewijs, maar wél interessant. Voor een leek die ook nog eens geen woord Russisch spreekt is die claim natuurlijk niet te beoordelen. God weet dat er in de extreemlinkse scene genoeg Vollidioten rondlopen, al staan de Russen uiteraard niet boven dit soort acties. De Vulkangruppe is al jaren actief en de politie heeft nog steeds geen enkel idee wie er achter de groep zit, wat wijst op een mate van professionaliteit die je in linkse kringen maar zelden ziet.

De verklaring staat vol met de gebruikelijke verbale masturbatie over imperialisme, het mythische Globale Zuiden en internationale solidariteit. Ik heb het aantal regels niet geteld – geen beginnen aan – maar het is een compleet boekwerk waarin De Toestand In De Wereld tot in detail besproken wordt. Wat dan natuurlijk wél weer heel erg Duits is.

Het hele manifest is hier te lezen, mocht je nog vakantie hebben.

Uitgelichte afbeelding: het doelwit van de aanslag – By Lienhard Schulz – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8629913