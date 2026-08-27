Rubio zet drie radicaallinkse organisaties op lijst van terroristische organisaties

De Amerikaanse regering heeft drie radicaallinkse organisaties op de lijst van wereldwijde terroristische organisaties geplaatst, een plek die ze nu delen met o.a. Hamas, Al Qaida en ISIS.

De betreffende organisaties zijn Palestine Action, Masar Badil en – ietwat verrassend – het Italiaanse collectief Autistici/Inventati.

Masar Badil is een frontorganisatie van de PFLP, een organisatie die al sinds 1997 op de lijst van terroristische organisaties staat. Weinig verrassend, dus.

Dat laatste geldt ook voor Palestine Action, een gewelddadige pro-Palestijnse organisatie die eerder al door Groot-Brittannië op de lijst van terroristische organisaties is gezet.

Autistici/Inventati daarentegen is een technologiecollectief dat zich voornamelijk bezighoudt met het aanbieden van digitale infrastructuur – van versleutelde communicatie tot webhosting. Dat het Italiaanse collectief op één hoop wordt gegooid met griezelige clubs als Palestine Action en Masar Badil is op zijn minst opmerkelijk te noemen.

Het Amerikaanse ministerie van BuZa zegt dat Autistici/Inventati is “…aangewezen op grond van E.O. 13224, zoals gewijzigd, wegens het wezenlijk hebben bijgestaan, gesponsord of financiële, materiële of technologische steun hebben verleend aan, of goederen en diensten hebben geleverd aan of ter ondersteuning van, een terroristische daad (being designated pursuant to E.O. 13224, as amended, for having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods and services to or in support of, an act of terrorism)”.

Volgens Beniamino Irdi is het is voor het eerst dat het bieden van technologische infrastructuur wordt gezien als het leveren van materiële steun aan een terroristische organisatie: niet alleen de daders, ook degenen die de technologische infrastructuur leveren die een terroristische daad mogelijk maken zijn nu een doelwit. De VS kijken niet langer alleen naar wat een groep doet, maar ook naar wat zij anderen in staat stelt te doen.

Voor de betreffende organisaties is de opname op de lijst een ramp, en niet alleen vanwege de financiële gevolgen: “Het werkelijke effect komt juist voort uit het beperken van risico’s. Een Amerikaanse aanwijzing zet banken, betalingssystemen, registratiebedrijven, hostingproviders en internetproviders ertoe aan om preventief de banden te verbreken”. Voor de betreffende groep wordt het dan vrijwel onmogelijk bankzaken te regelen, hosting services te gebruiken of diensten te verlenen.

Autistici Inventati heeft de beschuldigingen ontkend.

“Vandaag is ons ter ore gekomen dat de Amerikaanse regering een klein, door vrijwilligers gerund technologiecollectief uit Italië heeft getroffen met onevenredige sancties, zoals iedereen kan nalezen in de verklaring van het Ministerie van Financiën, de verklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het bijbehorende uitvoeringsbesluit. Wij ontkennen alle beschuldigingen die in de verklaringen zijn opgenomen, terwijl wij nadrukkelijk bevestigen dat wij ons inzetten voor het aanbieden van een platform met hulpmiddelen voor digitale zelfverdediging, waarmee wij tegemoetkomen aan de behoefte aan vrije communicatie voor activisten en andere individuen, groepen en verenigingen. We zullen niet terugdeinzen, we zullen blijven doen wat we al die jaren hebben gedaan en we zullen alles doen wat in ons vermogen ligt om de valse beschuldigingen te weerleggen die zijn geuit door een politiek wanhopige regering, met als enige bedoeling de aandacht van mensen en media af te leiden van hun eigen geweld en oorlogszucht. Antifascisme en antikapitalisme zijn geen terrorisme. Protesteren is geen terrorisme. En iedereen heeft het recht om zich uit te spreken en te strijden voor de mensheid. Collettivo Autistici / Inventati — ‘Socializzare saperi senza fondare poteri’

Verklaring van het Amerikaanse ministerie van Financiën

Verklaring Autistici/Inventati

Uitgelichte afbeelding: By The White House – https://twitter.com/WhiteHouse/status/1884391528933777687, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=158711769