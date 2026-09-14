Turkse politie arresteert tientallen lhbti-activisten

De Turkse politie heeft zondag invallen gedaan in homobars, de woningen van lhbti-activisten en horecagelegenheden. Ook de kantoren van lhbti-organisaties werden doorzocht. Daarbij zijn zeker 160 mensen gearresteerd. Volgens Turkse functionarissen waren de invallen bedoeld om “de traditionele familiewaarden te herstellen”.

De politie viel binnen bij homobars, horecagelegenheden en privéwoningen van activisten. Ook de kantoren van lhbti-organisaties werden doorzocht.

De toegang tot tientallen websites is geblokkeerd en X heeft onder druk van de Turkse overheid een aantal accounts van lhbti-activisten offline gehaald.

Homoseksualiteit is niet verboden in Turkije, maar Erdoğan maakt al jaren geen geheim van zijn afkeer van de homogemeenschap. Volgens de Turkse president is de lhbti-beweging een “perverse stroming” die er – o.a. – verantwoordelijk voor is dat het geboortecijfer in Turkije daalt. Pride-betogingen worden regelmatig uiteen geslagen door de politie.

De regering wil de grondwet wijzigen om “lhbti-propaganda” volledig te kunnen verbieden. Eerder lekte al een wetsvoorstel uit om homoseksuele personen (dus niet alleen activisten) te criminaliseren.

De Turkse economie lijdt onder een torenhoge inflatie (31,5% in augustus) en de Turkse lira heeft te kampen met een aanhoudende waardedaling ten opzichte van de euro en de dollar. Je ultraconservatieve achterban mobiliseren tegen een gehate/geminachte minderheid is in dergelijke situaties een beproefd recept.

Uitgelichte afbeelding: By Rory Arnold – https://www.flickr.com/photos/ukgov/53488658156/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=144614026