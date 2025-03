VS willen zich ook terugtrekken uit internationaal vaccinprogramma: “immoreel en gevaarlijk”

Berichtgeving in The New York Times legt gelekte plannen bloot waaruit blijkt dat de regering-Trump de VS wil terugtrekken uit Gavi, de internationale alliantie die vaccins in veel arme landen mogelijk maakt. Dat zou ook voor ons land gevolgen inhouden, zegt 11.11.11.

11.11.11 noemt de plannen in The New York Times

over de stopzetting van internationale vaccinprogramma’s “een doodvonnis” en wijst ook op gevolgen die verder gaan dan het globale Zuiden.

Gavi redde de voorbije 25 jaar al 19 miljoen kinderlevens. Zonder de Amerikaanse steun voor het programma zullen 75 miljoen kinderen in de komende vijf jaar onbeschermd blijven. Dat kan tot 1,2 miljoen doden tot gevolg hebben.

