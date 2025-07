VS gaat 30% invoerrechten heffen op producten uit de EU

Het was even wat rustig op het tarievenfront, maar die rust heeft volgens de oranje dorpsgek in het Witte Huis wel weer lang genoeg geduurd. Trump zegt dat de VS 30% invoerrechten zal heffen op alle producten uit de EU. Mocht de EU als reactie invoerrechten gaan heffen op Amerikaanse producten, dan wordt dat percentage gewoon opgeteld bij de 30%. Dat zal ons leren.

De maatregel gaat in op 1 augustus. Het is natuurlijk best mogelijk dat het stabiele genie in het Witte Huis tegen die tijd nog drie keer van mening veranderd is. Mocht hij niet van mening veranderen, gaan de Amerikanen fors meer betalen voor Europese wijn, kaas, olijfolie en wat al niet. Succes met de wanproducten van eigen bodem, jongens.

Uitgelichte afbeelding: By Office of Speaker Mike Johnson – X.com, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=155899483