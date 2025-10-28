VS doodt 14 mensen bij aanvallen op vier vermeende drugsboten in de Stille Oceaan

Het Amerikaanse leger heeft maandag in de Stille Oceaan drie aanvallen uitgevoerd op boten die verdacht werden van drugssmokkel. Daarbij zijn 14 mensen om het leven gekomen. Eén opvarende is opgepikt door de Mexicaanse marine.

Minister van Defensie Pete Hegseth op Truth Social:

Gisteren heeft het Ministerie van Oorlog [!], op instructie van president Trump, drie dodelijke kinetische aanvallen uitgevoerd op vier schepen die werden gebruikt door Designated Terrorist Organizations (DTO’s) die drugs verhandelen in het oostelijke deel van de Stille Oceaan.

De vier schepen waren bekend bij onze inlichtingendiensten, voeren langs bekende drugssmokkelroutes en vervoerden drugs.

Tijdens de eerste aanval bevonden zich acht mannelijke narcoterroristen aan boord van de schepen. Tijdens de tweede aanval bevonden zich vier mannelijke narcoterroristen aan boord van het schip. Tijdens de derde aanval bevonden zich drie mannelijke narcoterroristen aan boord van het schip. In totaal zijn tijdens de drie aanvallen 14 narcoterroristen gedood en is er één overlevende. Alle aanvallen vonden plaats in internationale wateren en er zijn geen Amerikaanse troepen gewond geraakt.

Wat de overlevende betreft, heeft USSOUTHCOM onmiddellijk de standaardprotocollen voor zoek- en reddingsacties (SAR) in gang gezet; de Mexicaanse SAR-autoriteiten hebben de zaak in behandeling genomen en de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de reddingsoperatie op zich genomen.

Het ministerie heeft meer dan TWEE DECENNIA besteed aan het verdedigen van andere landen. Nu verdedigen we ons eigen land. Deze narcoterroristen hebben meer Amerikanen gedood dan Al-Qaeda, en ze zullen op dezelfde manier worden behandeld. We zullen ze opsporen, we zullen ze in kaart brengen, en vervolgens zullen we ze opjagen en doden.