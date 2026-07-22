Vrijwillig soja-akkoord begeeft het na twintig jaar: ontbossing dreigt voor 1,4 miljoen hectare Amazonewoud

Na twintig jaar komt een einde aan het moratorium op soja uit het Amazonegebied, onder druk door wetgeving, de politiek en juridische stappen van de Braziliaanse agro-industrie. Daarmee dreigt jarenlange vooruitgang in de strijd tegen ontbossing tenietgedaan te worden, stelt een artikel in Science, en dat kan leiden tot ten minste 1,4 miljoen hectare extra ontbossing.

Het historische, maar vrijwillige akkoord tussen verschillende sectoren uit 2006 motiveerde sojahandelaren om geen soja meer in te kopen of de productie ervan te financieren op ontboste gronden in het Amazonegebied.

Het was baanbrekend, want voordien ging bijna een derde van de jaarlijkse uitbreiding van de sojateelt ten koste van kostbaar tropisch regenwoud. Dankzij het moratorium en andere overheidsmaatregelen die in dezelfde periode werden doorgevoerd, bereikten de ontbossingscijfers in het Amazonegebied in 2012 een historisch dieptepunt. Nu het moratorium op de schop gaat, kan dat ontbossing in Brazilië weer aanwakkeren.