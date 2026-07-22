Haai terug in de Waddenzee

Je zit op het strand op Schier en opeens: een haaienvin boven het wateroppervlak. Het kan maar zo, want de haai is terug in de Waddenzee.

Bij het woord ‘haai’ moet je niet meteen denken aan de film Jaws. ‘Dit zijn onschuldige soorten’, zegt onderzoeker Niels Brevé van Wageningen University. ‘Het gaat om de gevlekte gladde haai – dat is een krabbeneter van maximaal 1.30 meter – en om de ruwe haai. Die kan twee meter worden en eet vooral makreel en haring. De ruwe haai is bedreigd en super zeldzaam, dus we zijn hartstikke blij dat die nu in de Waddenzee zit.’

De haai is geen nieuw verschijnsel in de Waddenzee. ‘In de jaren 60 van de vorige eeuw waren er al meldingen van vissers die haaien hadden gevangen’, zegt Brevé.

‘Maar de ruwe haai werd destijds massaal gevangen voor haaievinnensoep. Sinds 2009 is er een beleidsverandering. Haaien en roggen mogen minder worden gevangen om te eten en je ziet nu dat het bestand zich herstelt.’ Daarnaast speelt klimaatsverandering volgens Brevé een rol.

RTV NOORD

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