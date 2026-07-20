Bontenbal, kerkasiel en de bijbel

Als ex-katholiek, zoon van een ex-calvinist, ex-leerling van de Jezuïeten en nieuwbekeerd socialist, mag ik graag wat verwijten maken aan (sommige) ‘christenen’.

Aan de beurt is al drie weken Bontenbal vanwege zijn treurige brief over afwijzing van vluchtelingen als het gezin Babayants. En tegen de andere CDA-ers die ongeveer alle christelijke kernwaarden aan hun laarzen lappen. Het gaat hier over het kerkasiel in Kampen van die familie uit Oezbekistan, waar zij als christenen vervolgd en onderdrukt werden. Ik vind dat kerkasiel prachtig, ben erheen geweest (heb de familie helaas niet ontmoet).

Het gaat om vader en moeder uit Oezbekistan, plus hun vier kinderen, die in 2013 naar NL vluchtten omdat zij als christenen vervolgd werden. Hun asielaanvraag werd vier keer afgewezen en ze leefden 8 (acht) jaar in het AZC van Emmen – en daar wortelden hun vier kinderen. Aram is nu 21 en werd geboren in Oez, intussen gediplomeerd IT-er – hij zat o.m. op voetbal in Emmen en heeft daar vrienden. Ariana is 15 en zat op een balletclubje. Amelia van 12 en Aleksa van 4 zijn hier geboren. Volgens de IND is Oez een veilig land.

Ze zaten al in juli 2024 op Schiphol in ‘vreemdelingendetentie’ – inclusief hun kinderen, wat nmm een zeer simpele schending van de mensenrechten voor kinderen is. De rechter maakte daar op het laatste moment een einde aan. Vanaf 21 november 2024 zitten ze in de Open Hofkerk in Kampen in kerkasiel. Daar geschiedt een letterlijk onafgebroken kerkdienst – die de politie niet mag schenden.

Gelukkig houdt de politie zich daaraan. Het blijft de vraag of de politie minderjarige kinderen mag arresteren – volgens het mensenrecht. Nog los van de Bijbel! Volgens de Staat der Nederlanden mag dat echter wel, en komt zo’n gezin dan in een GGV – Gesloten Gezinsvoorziening – die geen gevangenis mag zijn en waar ook onderwijs is.

Dat is in Nederland Kamp Zeist – en wie daar bij het 4 m hoge Dachauhek aankomt, krijgt de indruk van een regulier concentratiekamp. Het hek is ook nog dubbel met een kale herdershondenzone van vijf meter ertussen. Hoe kan een staat zo diep zinken dat zij zo’n kamp inricht? En wat kost dat niet?

De staat mag minderjarigen alleen gedwongen uitzetten als vaststaat dat er in het land van herkomst (in dit geval Oez) goede opvang voor de kinderen bestaat, vooral door bijvoorbeeld de ouders. Maar die worden juist vervolgd…

Het VN-Kinderrechtenverdrag (IVRK) artikel 3 stelt dat “het belang van het kind de eerste overweging moet vormen” bij alle overheidsbesluiten. Defence for Children en neuropsychologen zoals professor Erik Scherder vinden echter dat de gedwongen uitzetting van kinderen die sinds 2013 in Nederland wonen en wortelen, ernstige en onherstelbare psychische schade (trauma) oplevert. Volgens hen schendt de staat daarmee zijn eigen verdragsverplichtingen.

Nu dan maar even de eigen-boezemlijst doen? Vooruit dan maar. Ik houd het kort, en zet de strengste laatst.

Bescherming van kinderen

De vier kinderen Babayants zijn volledig in Nederland zijn geworteld en spreken NLs. De christelijke ethiek legt benadrukt hun bescherming. Matteüs 18:5-6, Jezus zelf: “Wie zo’n kind ontvangt in mijn Naam, ontvangt Mij.” De Bijbel waarschuwt streng tegen beschadigen van kinderen.

De traditie van Kerkasiel

Het bieden van een veilige haven in de kerk zit in de joods-christelijke traditie (luister je , Wilders?). Numeri 35: God stelt in het Oude Testament ‘vrijsteden’ in als een hogere wet: Christenen zien kerkasiel niet als een politiek protest, maar als een hoognodig religieus ‘rustpunt’ als de wet tekortschiet in menselijkheid.

Christenvervolging

De familie Babayants vluchtte destijds uit Oezbekistan vanwege christenvervolging – zie Galaten 6:10. De (selfmade) apostel Paulus roept op om goed te doen aan allen, “maar in het bijzonder aan de huisgenoten van het geloof.” (Ik erken meteen dat dat niet klopt, maar Paulussie is nu eenmaal beetje excentriekerig).

Barmhartigheid gaat boven de wet

Wetten en bureaucratie leiden soms tot onmenselijkheden en dan moeten christenen barmhartigheid voor laten gaan – zie Jakobus 2:13: “De barmhartigheid triomfeert over het oordeel.” Het voorbeeld van Jezus: hij ging herhaaldelijk in tegen de strikte letter van de (toenmalige religieuze) wet om zieken, armen en verschoppelingen te helpen. De Joden stootten bijvoorbeeld melaatsen uit de gemeenschap. De Joodse ‘schriftgeleerden’ van toen haatten hem daarom.

Vreemdelingenliefde (Gastvrijheid)

De Thora en de Evangeliën bevelen (dus: DIT MOET U DOEN!! OF ANDERS!!!) om vreemdelingen te beschermen en lief te hebben. Leviticus 19:33-34: “Heb hem lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.”

Matteüs 25:35, Jezus zelf: “Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op.” Deze zin stelt het afwijzen of uitzetten van een kwetsbare vreemdeling dus gelijk aan het afwijzen van Christus zelf.

ZO! BTBAL!

DIE ZIT!

TERZIJDE:

Ik ken persoonlijk genoeg asielzoekers – we zitten hier in Bussum naast Crailo, dat tien jaar lang het grootste AZC in Nederland was. Zoals een gezin met een kind dat in het AZC geboren is, en welk kind intussen voorzitter van een NL stembureau werd. Of eentje die uroloog werd – jaja, in NL. Of… of… of…

– Uitgelichte afbeelding: eigen foto AG