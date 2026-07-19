Verbied reclame voor ‘kiloknallerkleding’

Schone Kleren Campagne lanceert samen met DeGoedeZaak een petitie om de Nederlandse politiek op te roepen tot een verbod op reclame voor kiloknaller-kleding: kleding van slechte kwaliteit waarvan de aankoop wordt aangeprezen met stuntacties.

Groeiende kledingafvalbergen, stijgende werkdruk voor arbeiders en producten van slechte kwaliteit: het zijn allemaal gevolgen van het fast fashion productiemodel dat decennia geleden voor het eerst door Zara werd geïntroduceerd. Met komst van Shein en Temu op de online markt wordt de trend om steeds meer te produceren van een afnemende kwaliteit verder versneld. Franse beleidsmakers kondigden afgelopen week maatregelen aan om dit een halt toe te roepen. Ook in Nederland is het tijd voor actie. Met onze nieuwe petitie roepen we de Nederlandse politiek op om een verbod in te voeren op reclame voor kiloknaller-kleding.

We weten al jaren dat fast fashion een enorm probleem is voor mens en milieu. Waar het tijdenlang gangbaar was voor merken om twee tot hooguit vier collecties per jaar uit te brengen, voerde Zara het tempo op tot een onophoudelijke stroom aan nieuwe producten in hun winkels. Zo worden we als consumenten steeds meer aangespoord om nieuwe kleding te kopen en de items in onze kast te beschouwen als wegwerpproducten.

Onderzoek laat zien dat mode één van de sectoren is waarin reclame en sociale media een bijzonder grote invloed hebben op koopgedrag. Kledingmerken spelen er op in met enorme marketingbudgetten. Ze gebruiken influencer marketing en ‘haul’-content in combinatie met kortingen, trends en sociale druk. De onophoudelijke stroom aan reclames werkt als een normaliseringsmachine: ze maakt een consumptiepatroon dat in werkelijkheid extreem is, vanzelfsprekend en wenselijk.

Ook de kwaliteit van kleding neemt af. Inmiddels bestaat bijna 60% van alle wereldwijd geproduceerde textielvezels uit polyester, en blijft het aandeel synthetische vezels structureel groeien.

Daarnaast blijkt uit het rapport Squeezed Dry van Schone Kleren Campagne en Public Eye dat modemerken hun leveranciers al decennialang steeds minder betalen. Gecorrigeerd voor inflatie is de inkoopprijs van een standaard T-shirt in 25 jaar ongeveer gehalveerd. Die kosten resulteren natuurlijk niet in lagere winsten of dividenduitkeringen, maar worden doorgedrukt in de keten, met uitbuiting tot gevolg.

Een breder probleem

Nederlandse kleding- en recyclebedrijven erkennen het probleem van de toenemende stroom aan kleding van slechte kwaliteit, maar kijken voor de oplossing nog niet naar zichzelf en wijzen enkel ultrafast fashion aan als de boosdoener. In reactie hierop zei Paul Roeland van Schone Kleren Campagne: “We moeten niet doen alsof ultrafast fashion de oorzaak is van alle problemen. Fastfashionbedrijven uit Europa, zoals H&M en Adidas, dragen net zo goed al dertig jaar bij aan het afvalprobleem, dus als we alleen Shein aanpakken is dat niet ineens opgelost.”

Met onze petitie richten wij ons daarom ook op álle kledingmerken die producten verkopen van slechte kwaliteit, die consumenten aansporen meer te kopen dan ze nodig hebben en die niet kunnen garanderen dat arbeiders in hun fabrieken goed behandeld en betaald zijn.

Dit zijn onze eisen:

Geen reclame meer voor kleding die gemaakt is met fossiele grondstoffen of die anderszins slecht recyclebaar is.

meer voor kleding die gemaakt is met fossiele grondstoffen of die anderszins slecht recyclebaar is. Geen ‘ stapelkorting ’ en ‘ Black Friday deals ’ waarmee het kopen van grotere hoeveelheden wordt aangemoedigd.

’ en ‘ ’ waarmee het kopen van grotere hoeveelheden wordt aangemoedigd. Er moeten disclaimers worden geplaatst bij elke advertentie voor kleding van merken die met fabrieken werken waarin arbeiders geen leefbaar loon krijgen of op een andere manier worden uitgebuit. Net zoals er nu al op alle Nederlandse reclames voor alcohol een waarschuwing over de schadelijke effecten van drank staat, creëert dit een groter bewustzijn over de schadelijke effecten van kleding.

De petitie sluit aan op ons onlangs gelanceerde manifest voor een eerlijke kledingindustrie. In plaats van kleine aanpassingen aan het bestaande systeem bepleiten we een fundamentele transformatie van het systeem zelf.

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– Uitgelichte afbeelding ontleend aan de petitie