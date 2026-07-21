Aanslag op gebouw immigratiedienst ICE in New York

Een legerveteraan heeft gisteren een aanslag gepleegd op een gebouw van de immigratiedienst ICE in Manhattan, New York. Volgens de politie raakten bij de aanslag drie mensen lichtgewond.

#BREAKING: A man with a history of anti-ICE activity set off an “incendiary device” outside a Manhattan federal building that houses an immigration court, authorities said. The suspect had an incendiary device, a pellet gun and a sign reading “ICE Off Our Streets,” FBI Assistant… pic.twitter.com/5ecPSJ8q31 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 20, 2026

De verdachte, Andrew Arrabaca, droeg een militaire helm en trok een karretje waarop een bord was bevestigd met de tekst “ICE Off Our Streets” (ICE van onze straten).

De voormalige militair goot buiten de personeelsingang van het gebouw benzine op de grond en stak deze vervolgens in brand. Hij stak ook vuurwerk af en schoot een aantal kogels af met een airsoftgeweer.

Naast het airsoftgeweer had Arrabaca ook twee bijlen, drie messen, een hamer en een machete bij zich.

Volgens de FBI heeft Arrabaca eerder deelgenomen aan acties tegen de immigratiedienst. Bij de acties van ICE zijn de afgelopen anderhalf jaar 11 mensen om het leven gekomen, waaronder enkele activisten die deelnamen aan demonstraties tegen de immigratiedienst.

Op 13 juli jl schoot een agent van ICE de 23-jarige Columbiaanse migrant Joan Sebastian Guerrero dood. De betreffende agent, David Brouillette, had een geschiedenis van psychische problemen en beschuldigingen van geweld tegen vrouwen, waaronder twee voormalige echtgenotes. Er is al langer kritiek op wervingsbeleid van ICE. Om het personeelsbestand snel uit te kunnen breiden heeft ICE de leeftijdsgrens verlaagd naar 18 jaar en de eisen inzake fysieke conditie zo goed als geschrapt. Van antecentenonderzoeken is nauwelijks nog sprake.

Uitgelichte afbeelding: Joan Sebastián Durán Guerrero, op 10 juli in Maine doodgeschoten door een agent van ICE.