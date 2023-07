Vrijspraak voor de politieman die in 2020 de zwaar autistische Iyad al-Hallaq doodschoot

Het Gerechtshof in Jeruzalem heeft donderdag de politieman vrijgesproken die in mei 2020 de 32-jarige zwaar autistische Iyad al-Hallaq doodschoot. Het hof accepteerde zijn verhaal dat hij had gehandeld uit zelfverdediging. Afgelopen februari vertelde hij het hof dat hij er zeker van was dat de man een terrorist was die van plan was een vrouw te vermoorden. Later bleek dat de vrouw te zijn die hem op school begeleidde.

Nadat de politieman de schuur was binnengegaan waar al-Hallaq naartoe was gevlucht toen hij achterna werd gezeten door de politie, hoorde hij een vrouw schreeuwen. “Van waar ik stond was de terrorist van plan de vrouw te vermoorden,” zei de man. ”Er werd hard geschreeuwd. Zoals ik het zag redde ik het leven van de vrouw.” Pas nadat hij al-Hallaq had gedood met een paar schoten in diens borst hoorde hij dat het ging om een man die ernstig autistisch was en geen terrorist.

Al-Hallaq werd ’s morgens vroeg gedood toen hij op weg was naar zijn speciale school. Hij droeg handschoenen en een masker en had iets in zijn handen. Politiemensen vonden dat hij zich verdacht gedroeg. Ze sommeerden hem te stoppen, maar al-Hallaq reageerde schichtig en ging er vandoor. Er werd op hem geschoten en toen hij zich probeerde te verschuilen in een schuur waar afval werd verzameld, gingen twee man hem echterna. De tweede was de man die hem doodschoot, alhoewel een vrouw, die al-Hallaq was tegengekomen en die begeleider was, ook naar de schuur was gerend en uit alle macht schreeuwde dat hij autistisch was en niet doodgeschoten moest worden.

De ouders van al-Hallaq toonden zich ontzet over de uitspraak. Zijn vader noemde het ”een schandaal” en zei dat er ”duidelijk twee rechtssystemen zijn, één voor Joden en het andere voor Arabieren”. Zijn moeder schreeuwde: ”Jullie zijn allemaal terroristen. Mijn zoon is onder de grond.” Iyad was hun enige zoon. Itamar Ben Gvir, de minister van Nationale veiligheid, prees de uitspraak in een verklaring waarin hij zei dat hij mede namens de hele Israelische regering de heroïsche soldaten omhelsde die met hun leven de staat Israel beschermden. Commissaris van politie Kobi Shabtai zei dat hij dacht dat het hof de juiste beslissing had genomen. En Amir Cohen, de commandant van de Grenspolitie, zei blij te zijn met de uitspraak en dat de politieman, wiens naam niet bekend was gemaakt en die zwaar ”gesluierd” aan de rechtszaak deelnam, nu weer dienst kon doen. Over een paar weken zou hij dan naar een opleiding tot commandant gaan.

Wat tijdens de rechtszaak gek genoeg niet ter sprake was gekomen, was dat de eerste, oudere politieman in de schuur had gezegd dat het niet nodig was te schieten. Maar ach, een kniesoor die op zulke details let….

