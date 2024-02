Vrijheid is ondeelbaar

Het geld is binnen, de collecte van de site, verbonden aan wat nog heel kort geleden een “bij-de-buren” was. Vrijheid en Verzet was het motto, uitgeroepen door een donker-krulharig persoon – op het oog van het mannelijk geslacht, maar het is een tekening, in ieder geval maakt die een V-teken en hij heeft een qufiyah om, en draagt een rode ster. Het misverstand in het mondiale Noorden is dat zo’n qufiyah speciaal iets met Palestina te maken heeft. Nee hoor, ik heb er in de Syrische vlakte mee gelopen als hoofdbedekking tegen de veertiggradenzon. Ach, Syrië, ik moet er niet aan denken. Maar goed, verder…

Naast hem een volledig ingezwachteld bebrild hoofd, die maakt de V van Vrijheid met middel- en wijsvinger. Merkwaardig evengoed dat er geen twijfel over mag bestaan dat deze getekende persoon een vrouw is.

De hijab die Vrijheid moet symboliseren, en Verzet. Degenen die zoiets het licht doen zien weten natuurlijk dat Heel Erg Rechts er op zal spuwen. En een goed liberaal zal er niets op tegen hebben maar het ook niet aanmoedigen.

Misschien moet “radicaal links” er even op gewezen worden dat vrouwen en solidaire mannen hun leven wagen voor het lopen zonder zo’n doek. In Afghanistan zeker, maar vooral ook in Iran.

O ja, die regimes zijn tegen de VS en de Verenigde Staten zijn de imperialistische satan en de vijanden van mijn vijand zijn mijn vrienden. En dus is de vrouwentent (chador in het Farsi) een vrijheids- en verzetssymbool.

La misère de la gauche occidentale.

– Uitgelichte afbeelding: Door LooiNL – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3763735. Zo frivool zien die Vrijheid-en-verzetslui er niet uit.