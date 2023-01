Vandaag 53 jaar geleden kwam Radio Nordsee International in de lucht. Het beste en meest bewogen jaar van de 4,5 dat het station bestond was het eerst, dat overigens acht maanden besloeg. Jocks uit de hoogtijdagen van de Britse zeezenders, en wat nieuwe talenten, en Duitstalige presentatoren. Tijdenlang gestoord vanwege de Britse overheid, op de middengolf.

Ik heb niet bepaald veel met Led Zeppelin, maar deze zit in mijn geestesoor gebrand doordat er bijna een week werd aangekondigd dat er in Andy Archer’s coffeebreak iets bijzonders zou gebeuren, op een vrijdag, meen ik.

Het bleek simpelweg dit nummer te zijn.

Bright light almost blinding

Black night still there shining

I can’t stop, keep on climbing

Looking for what I knew

Had a friend, she once told me

You got love, you ain’t lonely

Now she’s gone and left me only

Looking for what I knew

Mm, I’m telling you now

The greatest thing you ever can do now

Is trade a smile with someone who’s blue now

It’s very easy just

Met a man on the roadside crying

Without a friend, there’s no denying

You’re incomplete, they’ll be no finding

Looking for what you knew

So anytime somebody needs you

Don’t let them down, although it grieves you

Some day you’ll need someone like they do

Looking for what you knew

Mm, I’m telling you now

The greatest thing you ever can do now

Is trade a smile with someone who’s blue now

It’s very easy just

I’m telling you now

The greatest thing you ever can do now

Is trade a smile with someone who’s blue now

It’s very easy, it’s very easy

It’s very easy, it’s easy, easy, yeah



Friends

Het was een wereldprimeur, zeker, maar of het mij interesseerde?

– Uitgelichte afbeelding: Door Heinrich Klaffs – originally posted to Flickr as Led Zeppelin 2203730017, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11970900