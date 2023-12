Voorzitter VN-klimaatconferentie: geen reden fossiele brandstoffen uit te faseren

Volgens Sultan Al Jaber, de voorzitter van de VN-klimaatconferentie (COP28) in Dubai, beweert dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de stelling dat het uitfaseren van fossiele brandstoffen nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius.

Volgens Al Jaber leidt het uitfaseren van fossiele brandstoffen er bovendien toe dat iedereen weer in grotten moet gaan leven (“unless you want to take the world back into caves”).

Al Jaber is naast voorzitter van de COP28 ook directeur van Adnoc, de staatsoliemaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten. Uiteraard mag je niet suggereren dat er een verband is tussen Al Jaber’s functie bij Adnoc en zijn opvattingen over het uitfaseren van fossiele brandstoffen.

Meer dan honderd landen hebben inmiddels toegezegd het gebruik van fossiele brandstoffen op termijn af te zullen schaffen, een toezegging die in olieproducerende landen natuurlijk niet op een warm onthaal kan rekenen.

Al Jaber ziet geen reden “alarmistisch” te doen. Hij hoopte naar eigen zeggen op een volwassen discussie, maar dat wordt door de voorstanders van uitfasering onmogelijk gemaakt: “Ik ga geen alarmistische discussie aan. Er is geen wetenschap of scenario dat zegt dat de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen zal leiden tot 1,5C”.

Uitgelichte afbeelding: Sultan Al Jaber – By Arctic Circle – https://www.flickr.com/photos/arctic_circle/52634026182/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=132780787