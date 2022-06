Voorzitter Tories stapt op na nederlaag bij tussentijdse verkiezingen

Oliver Dowden is vandaag opgestapt als voorzitter van de Conservatieve Partij. Aanleiding is de verkiezingsnederlaag bij de tussentijdse verkiezingen in Wakefield en Tiverton and Honiton.

De Tories verloren hun zetel in Tiverton and Honiton aan de Lib-Dems. Spectaculair, want die zetel was tot voor kort een zekerheidje voor de Conservatieven. Het verlies In Wakefield komt ook hard aan. Tot de verkiezingen van 2019 maakte Wakefield deel uit van de “Rode Muur” (Red Wall), de districten in het noorden en het midden van het land die al sinds het begin van de vorige eeuw in handen van Labour waren. Dat Labour erin is geslaagd Wakefield te heroveren is een veeg teken voor de Tories.

Johnson heeft inmiddels gezegd er niet aan te denken op te stappen. Het probleem voor de Tories is dat er geen opvolger in zicht is. BoJo is natuurlijk een rechtse engnek, maar hij beschikt wél over charisma en persoonlijke charme. Geen van de mogelijke concurrenten beschikt over die eigenschappen.

Uitgelichte afbeelding: By Ben Shread / Cabinet Office, OGL 3, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83764351