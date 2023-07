Voorbijganger schiet in Tel Aviv uitvoerder van ”ramming attack” dood

Een Israelische voorbijganger heeft dinsdag een Palestijnse man uit Samu’ in het disctrict Hebron doodgeschoten die werd verdacht van het uitvoeren van een zogenoemde ”ramming attack”. Hij had met zijn auto ingereden op mensen in Tel Aviv die op een bus stonden te wachten. Hij maakte vervolgens aanstalten om mensen te steken. Zeven personen raakten gewond, van wie drie ernstig, voordat hij werd neergeschoten door een gewapende burger. Toen hij gewond op de grond lag werd hij door diezelfde burger van dichtbij met diverse schoten afgemaakt. Hij zou geprobeerd hebben zijn mes, dat gevallen was, te pakken.

De man heette Abdul-Wahab Khalayla. Hij was 20 jaar oud en zou Israel zijn binnengekomen met de identiteitskaart en medische vergunning van zijn broer Hussein. Verschillende mensen uit zijn omgeving zijn opgepakt. Hamas deelde mee dat hij een lid was en gaf als commentaar dat zijn daad moest worden gezien als vergelding voor de Israelische aanval in Jenin. Khaled al-Batsh van de Islamitische Jihad sloot zich bij die woorden aan.

Ook verschenen op Abu’s blog.

Uitgelichte afbeelding: By Mr. Kate – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19991121