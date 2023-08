Voorbije tijden

In die laatste weken van Radio London 1967 stond dit in de Fab Forty. Het is mij volkomen ontgaan, maar sinds ik het weet is het mij ook duidelijk waarom ik dit in de versie van de Volendamse Cats wel kon waarderen. Ze zijn hun carrière begonnen met covers. Deze band is blijkbaar bekend van de modscene in Glasgow.

Granddad’s sitting by the fire

Reminiscing of the times when he was a boy

In the good old days he keeps on saying

But everything I’ve heard before

Times were when, times were when

Times that won’t be back again

Times were when

Times were when boys looked like provo’s*)

And the daddies said “Act ever like you are mature”

He doesn’t understand our generation

And in it he can see no good

Times were when, times were when

Times that won’t be back again

Times were when

But when I get to his age

I will talk of all the good times I have today

Times were when he was a young man

And he ducked**) and did the same things I do today

Times were when, times were when

Times that won’t be back again

Times were when

Times were when, times were when

Times that won’t be back again

Times were when



Times were when, Studio Six

*) Dit is een tekstdeel van de Cats, Nederlandser kan het niet, Provo bestond inmiddels alweer een jaar niet meer. Is het origineel iets als “poor boys”?

**) Geen idee wat Studio Six hier zingt. Dat hadden de Cats ook niet, die maakten er nog grotere onzin van.

