Vooraanstaande Republikein stapt over naar de Democraten

Het voormalige Republikeinse Congreslid Joe Walsh is lid geworden van de Democratische Partij. Opzienbarend, want Walsh maakte furore als vooraanstaande vertegenwoordiger van de knetterrechtse Tea Party.

I’m a freedom-loving conservative. I left the Republican Party 5yrs ago. Today, I’m doing something I never thought I’d do – I’m formally joining the Democratic Party. Here’s why:👇

https://t.co/0THoO2IIeS — Joe Walsh (@WalshFreedom) June 3, 2025



Walsh steunde Trump aanvankelijk, maar raakte al snel gedesillusioneerd in Trump en MAGA. In 2020 verliet hij de Republikeinse Partij.

Walsh zegt nog even conservatief te zijn als in 2011. Hij beschouwt de Republikeinse Partij als een bedreiging voor de democratie en de rechtsstaat, en denkt dat het verslaan van de GOP een “brede coalitie van gematigden, progressieven en, ja, zelfs conservatieven” vereist.

Laten we beginnen met het voor de hand liggende: er zit een tiran in het Witte Huis. Precies datgene waar onze grondleggers het meest bang voor waren, is nu werkelijkheid geworden. Voeg daar nog aan toe dat een van onze twee grote politieke partijen een reële en directe bedreiging vormt voor de democratie en de rechtsstaat. Dit zijn ongekende, gevaarlijke tijden in Amerika. Ik weet het. Jullie weten het. Er zijn zelfs Republikeinen die het weten. Iedereen die de grondwet een warm hart toedraagt, kan niet werkeloos toekijken hoe fundamentele Amerikaanse waarden – de rechtsstaat, democratie, pluralisme – worden aangevallen. Dagelijks. Om mijn voormalige partij te verslaan en de democratie te verdedigen, moeten we iets anders doen. We moeten een brede coalitie vormen van gematigden, progressieven en ja, zelfs conservatieven.

Walsh is allesbehalve een heilige, maar hij zegt nu diepe spijt te hebben van een aantal van zijn in het verleden gemaakte opmerkingen:

Ten tweede ben ik veranderd. Oh, ik ben nog steeds hetzelfde gepassioneerde lid van de Tea Party die in 2010 naar het Congres ging om te strijden tegen onze uit de hand gelopen schuldenlast en voor een efficiëntere overheid. Ik ben nog steeds een voorstander van strenge grenscontroles, een onbeschaamde voorvechter van wapenrechten en een onverzettelijke verdediger van de vrijheid van meningsuiting. Maar ik ben niet meer dezelfde man als vijftien jaar geleden, of zelfs acht jaar geleden. Ik heb mijn ogen geopend en geluisterd naar mensen die niet hetzelfde denken als ik. Daardoor heb ik meer begrip en waardering gekregen voor LGBTQ-kwesties, structureel racisme, de noodzaak van empathische immigratiehervormingen, de gevaren van klimaatverandering en de rol die de overheid moet spelen om de meest behoeftigen en kwetsbaren onder ons te helpen.

