Vooralsnog niet bekende rapper verwerkt de naam van Shervin Hajipour in een korte cover van zijn Baraye. Shervin is bij nacht en ontij gearresteerd en afgevoerd met onbekende bestemming. Zijn nummer is massaal voorgedragen voor een Grammy Award.

Twitversie, Engels betiteld:

Beautiful protest song from Iran. Dedicated to the singer Shervin, to Mahsa Amini and to freedom. #MahsaAmini pic.twitter.com/oB7HrNEoHy — Woman, Life, Freedom (@WomanLifeFree14) October 9, 2022