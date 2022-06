Voor een weerbare democratie! Lof voor Nilüfer Gündoğan

Spreektijd zal ze niet overmatig krijgen, maar het is handig te lezen wat Nilüfer Gündoğan te zeggen heeft via haar twittertijdlijn.

Nee, ik zie niets in de partij die tenslotte ook niets in haar wenste te zien, en als ik het zo bekijk begrijp ik langzamerhand waarom die club haar heeft uitgerangeerd. Uitgesproken antifascisme is tenslotte geen doel voor afwaswaterliberalen.

Deze pik ik er even uit.

Ik hoef geen debat. Ik wil een ME die de lange lat er over legt want monopolie van geweld ligt bij de staat. Basta. En daarna naar de rechter met ze. https://t.co/d7OTcVa4Zd — Nilüfer Gündoğan (@ngundogan77) June 28, 2022

Het zal vast wel in wetten vastgelegd zijn dat “de staat” het monopolie op geweld heeft, maar waar komt de wet vandaan? Als politicoloog (die ook een zwik staatsrecht te verwerken heeft gekregen, dus het zal heus wel kloppen van die wet) houd ik het liever bij de definitie van de maatschappelijke configuratie die het monopolie op geweld heeft. Dit monopolie wordt uiteraard door wetten ondersteund. Kamerleden die de “boeren”-terreur goedpraten of zelfs aanmoedigen plaatsen zich buiten de rechtsorde. In feite doen ook politici die een houding aannemen “toe nou jongens, doe dat nou niet” en verder alles op zijn beloop laten dat al evenzeer. Dat zijn in het geval van de nepboeren de partijen die weten dat het agro-industrieel systeem in Nederland niet houdbaar is maar de Ruimt Alle Boeren Op-bank zijn gang heeft laten gaan bij het mogelijk maken van de nog steeds uitdijende bio-industrie. CDA, VVD en in feite ook de gretige coalitiegenoten van de afgelopen twaalf jaar.

Ja, we leven in crisistijd, en ook ja, crisis is de natuurlijke conditie voor het voortbestaan van het kapitalisme, hoe paradoxaal dit ook mag lijken. En ik mag vermoeden dat Gündoğan niet vanuit socialistisch standpunt de vertegenwoordigende democratie van nu verdedigt, maar als weerbare liberaal. Zulke krachtige taal zou ik van de linkerzijde willen horen, een linkerzijde die toch al zo weinig voorstelt, parlementair of buitenparlementair (er is samenhang, zoals ik al vaker heb geschreven hier). Het komt er nu op aan de grondrechten te verdedigen tegen de slopers van de staat van rechts – waarbij iemand als neoliberaal Rutte in feite inbegrepen is. Ik ga daar nu geen Diepgaande Analyse aan wijden maar begroet het naar ik vrees enige lid van de Staten-Generaal dat voor weerbare democratie staat.

– Uitgelichte afbeelding: Door Bente Maria Hilkens Fotografie – wikiportret.nl, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106655247