Volt sluit samenwerking met JA21 niet uit

Volt Amsterdam sluit de stropdasfascisten van JA21 niet uit van samenwerking. Dat zeggen kandidaat-raadsleden Juliet Broersen en Itay Garmy in Het Parool.

Mocht je nog enige illusies koesteren over liberalen, dan wordt het hoog tijd die definitief ten grave te dragen.

Landelijk lijkt samenwerking tussen VVD, D66, VOLT en JA21 voor de hand te liggen. Momenteel beschikken die partijen niet over een meerderheid in de Tweede Kamer, maar dat zou kunnen veranderen. D66 is rond verkiezingstijd altijd antifascistisch, maar kroop in het verleden in Rotterdam al eens met Eerdmans tussen de lakens. Zolang je niet met een witte puntmuts op rondloopt, zijn liberalen zoals bekend heel flexibel.

Inhoudelijk zouden die partijen het ook snel eens moeten zijn, zeker op economische onderwerpen (trap lage inkomens de grond in). Eerdmans op Volkshuisvesting, dat gaan we ongetwijfeld nog meemaken.

Uitgelichte afbeelding: Door Ivan Ch RU – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101690735