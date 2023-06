Volstorten diepe uiterwaardplassen: niet per se goed voor natuur

Het ondieper maken van uiterwaardplassen met grond en baggerspecie levert niet per se de natuurwinst op die ervan werd verwacht. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van OBN Natuurkennis. De voorgestelde win-win-situatie is daarom vaak niet aan de orde. Het ondieper maken van uiterwaardplassen met grond en baggerspecie levert niet per se de natuurwinst op die ervan werd verwacht. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van OBN Natuurkennis. De voorgestelde win-win-situatie is daarom vaak niet aan de orde.

In Nederland komen elk jaar grote hoeveelheden grond en bagger vrij die ook weer ergens gestort moeten worden. In de uiterwaarden ontstaan door het winnen van grondstoffen juist diepe plassen in het landschap. Met het idee dat deze diepe plassen weinig ecologische waarde hebben en niet thuishoren in het rivierenlandschap, werd bedacht om bagger en grond in deze plassen te verwerken. Hierdoor zou sprake zijn van een win-win situatie: verwerking van grond en slib en verbetering van de lokale ecologie. Daarmee kan ook voldaan worden aan doelen vanuit Natura 2000 en de Europese Kaderrichtlijn Water.

– Uitgelichte afbeelding: Door Rasbak – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2731738