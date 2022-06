Volg hem in de wagen voor de lol

De tandarts bekijkt de schade aan een getormenteerde tand en heeft intussen Radio10 op. Daar kweelt Cyndi Lauper dat meisjes alleen maar pret willen hebben. Ik ben niet in de gelegenheid er iets over te zeggen (we hebben het vaak over muziek, voorzover er iets te bespreken valt tijdens een behandeling, haha). Dat het gebaseerd is op I will follow him van (Little) Peggy March.

Nadere zoektocht later levert op dat dit van huis uit een instrumental is van Franck Pourcel en Paul Mauriat. De wonderlijke wereld van coveren en lenen.



Chariot, Franck Pourcel et son grand orchestre, 1961

Andere genoemde nummers komen nog wel eens.

