Voice of America gesmoord en andere oekazes van Donald Krasnov Trump

Weer een keur aan verzamelde decreten en fallout daarvan zoals verzameld door Kirsten Verdel:

Dag 50:

– Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio meldt dat 5200 contracten die goed zijn voor 83% van de USAID-programma’s worden gestopt en dat de ongeveer 1000 resterende contracten zullen worden beheerd door het ministerie. Ambtenaren hadden eigenlijk tot komende woensdag de tijd gekregen voor reviews van de programma’s, maar die reviews worden nu stopgezet.

– De regering-Trump besluit om de visa en green cards van Hamas-supporters in de VS in te trekken zodat ze gedeporteerd kunnen worden, meldt minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Palestijnse activist Mahmoud Khalil, die een prominente rol speelde in de pro-Palestijnse protesten aan Columbia University, houder van een green card, wordt opgepakt.

– Het ministerie van Landbouw schrapt twee programma’s die scholen en voedselbanken geld geven om lokaal voedsel te kopen, wat meer dan $1 miljard aan federale uitgaven stopt.

Dag 51:

– Trump kondigt aan dat hij de importheffing op staal en aluminium voor Canada wil verdubbelen van 25 naar 50 procent.

– Trump dreigt een nationale noodtoestand uit te roepen over elektriciteit en herhaalt zijn eis dat Canada de 51ste staat van de VS moet worden.

– Minister van Handel Lutnick zegt toe op 13 maart in gesprek te gaan met de premier van Ontario over een hernieuwde handelsovereenkomst tussen Amerika, Canada en Mexico.

Dag 52:

– De Trump-regering herziet 31 milieuregels, waaronder de “endangerment finding” van 2009, die stelt dat broeikasgassen de volksgezondheid bedreigen en de basis vormt voor veel klimaatmaatregelen. Regels voor de uitstoot van auto’s, vrachtwagens, de olie- en gasindustrie en fossiele energiecentrales worden versoepeld. Regels die industriële vervuiling zoals door kwik en fijnstof worden beperkt. Ook wordt de “good neighbor” regel, die smog in aangrenzende staten aanpakt, afgeschaft en wordt federale bescherming voor rivieren en wetlands versoepeld.

– De Trump-regering start een nieuwe ontslagronde bij de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), waarbij 10% van de werknemers, meer dan 1.000 mensen, hun baan verliezen.

Dag 53:

– De VS trekt Trumps speciale gezant voor Oekraïne, Keith Kellogg, terug uit de vredesbesprekingen met Rusland, nadat het Kremlin zijn aanwezigheid weigert omdat hij te pro-Oekraïens zou zijn.

– Het Witte Huis stopt de achtergrondonderzoeken door de FBI voor tientallen topmedewerkers van Trump en draagt het proces over aan het Pentagon, omdat het onderzoek te ingrijpend wordt gevonden.

Dag 54:

– Trump wil het leasecontract voor de Mauna Loa Observaroty op Hawaii opzeggen, een belangrijk centrum voor het meten van broeikasgassen, waaronder de Keeling Curve die dagelijks de koolstofdioxideconcentraties bijhoudt.

– De United States Geological Survey (USGS) stuurt een vragenlijst naar medewerkers van Nederlandse universiteiten, waarin onder andere gevraagd wordt of hun organisatie banden heeft met “communistische, socialistische of totalitaire partijen”, of de organisatie regelmatig op contraterrorisme wordt doorgelicht en of hun onderzoeksprojecten “gepaste maatregelen” nemen tegen “genderideologie”. De lijst bevat ook vragen over de bijdrage van het project aan de versterking van de Amerikaanse grensveiligheid. Ook in andere landen worden dergelijke lijsten verspreid, in Australië zijn vergelijkbare berichten in het nieuws.

Dag 55:

– Het Ministerie van Defensie verwijdert een website over Charles Calvin Rodgers, een ontvanger van de Medal of Honor die drie keer gewond raakte tijdens aanvallen op zijn basis in Vietnam. Rodgers is zwart. Na ophef wordt de pagina teruggezet, maar nu bevat de URL de string “DEImedal-of-Honor”.

– Trump valt Voice of America (VOA) aan in een officieel artikel op de site van het Witte Huis. Hij noemt de radiozender ‘The Voice of Radical America’ en stelt dat de zender propaganda verspreidt. VOA wordt samen met onder andere Radio Free Europe en Radio Liberty zo goed als ontmanteld, door het decreet van een dag eerder waarin The United States Agency for Global Media wordt uitgekleed. Die Agency omvat ook deze zenders. Veel medewerkers zijn direct op ‘administratief verlof’ gezet.