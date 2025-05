Voedselpark Amsterdam wint tender: een historische stap voor lokaal voedsel, agro-ecologie en gemeenschapsgrond

Amsterdam krijgt een Voedselpark. Na vier jaar dromen, plannen, actievoeren en samenwerken is het eindelijk zover: Amsterdam krijgt nu de kans om een alternatieve visie te ontwikkelen. De gemeente Amsterdam heeft ons plan voor locatie N5 in de Lutkemeerpolder geselecteerd als winnaar van de tender. Dat betekent dat er op deze historische plek daadwerkelijk ruimte komt, 9,5 hectare, voor een voedselpark van en voor de stad!

Wat begon als een burgerinitiatief, gedragen door duizenden betrokken Amsterdammers, stadsboeren, kunstenaars, koks, wetenschappers en buurtbewoners, groeit nu uit tot een concrete plek waar agro-ecologie, voedselsoevereiniteit, natuurinclusieve landbouw en gemeenschapseigendom samenkomen.

Na jarenlange strijd tegen verdozing van het landschap en de vernietiging van vruchtbare grond, is dit een overwinning voor iedereen die gelooft dat grond een publieke waarde is, geen handelswaar.

We zijn trots dat we deze tender hebben gewonnen met een coöperatief voorstel, gedragen door veertien stadslandbouw/voedselinitiatieven en kleine maatschappelijke organisaties die kiezen voor samenwerking boven concurrentie. Deze uitkomst laat zien dat het mogelijk is om als collectief van burgers en ondernemers een professioneel, haalbaar én maatschappelijk relevant alternatief te bieden voor conventionele gebiedsontwikkeling.

En dit is nog maar het begin.

We gaan nu samen bouwen aan een plek waar je met je voeten in de klei en je hoofd in de toekomst staat. Een voedselpark waar biodiversiteit bloeit, jonge boeren kunnen leren en ondernemen, en Amsterdammers weer in contact komen met wat hen voedt.

We willen al onze supporters, partners en vrijwilligers bedanken voor hun niet-aflatende steun. Zonder jullie was dit nooit gelukt. En: We blijven ons inzetten voor het behoud van méér grond in de Lutkemeerpolder voor natuur, gemeenschap en lokale voedselproductie.

Samen maken we ruimte voor de toekomst.

(Persbericht Voedselpark Amsterdam)