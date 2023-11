VN-klimaatrapport: “We zijn op weg naar een opwarming van 2,9 graden”

Temperatuurrecords sneuvelen en de uitstoot van broeikasgassen bereikt nieuwe hoogten. Het Emissions Gap Report 2023 dat op maandag werd vrijgegeven klinkt bijzonder onheilspellend: de wereld stevent af op een temperatuurstijging van net geen 3 graden Celsius.

Het rapport dat UNEP, het milieubureau van de Verenigde Naties, uitbrengt naar aanleiding van de nakende start van de klimaatconferentie in Dubai (COP28), is de 14e editie in een reeks rapporten waarin de beste klimaatwetenschappers ter wereld de toekomstige trends in broeikasgasemissies evalueren.

Het rapport ‘Broken Record’ stelt vast dat er zeker al vooruitgang is geboekt sinds de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs. Toen die overeenkomst in 2015 werd aangenomen, werd nog verwacht dat niets ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, ons in 2030 met 16 procent meer uitstoot zou opzadelen.

