VN: journaliste Al Jazeera doodgeschoten door Israëlisch leger

De Verenigde Naties zeggen over informatie te beschikken waaruit blijkt dat de schoten waarmee Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh op 11 mei om het leven kwam, werden afgevuurd door Israëlische troepen.

Abu Akleh werd gedood terwijl ze verslag deed van een legeraanval op Jenin, op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Volgens een woordvoerder van de VN heeft onderzoek uitgewezen dat er op dat moment geen gewapende Palestijnen in de buurt waren. Israël ontkent dat Shireen om het leven is gekomen door Israëlisch geweervuur, maar dat geloven alleen het CIDI en Gert-Jan Segers. De rest van de wereld weet wel beter: Shireen is vermoord door het IDF. Ongetwijfeld gaan CIDI en NIW de VN nu beschuldigen van antisemitisme. Het aftellen is begonnen.

Bron: Al Jazeera

Uitgelichte afbeelding: By שי קנדלר – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=118030485