Vlaams Belang keert zich tegen Poetin

Terwijl Baudet de kont van tsaar Vlad I (nog?) blijft likken, zijn enkele vooraanstaande leden van het Vlaams Belang druk op zoek naar de uitgang. Uiteraard niet uit principiële overwegingen, maar omdat Poetin met zijn invasie van Oekraïne de droom van een onafhankelijk fascistisch Europa ‘van de Oeral tot de Noordzee’ om zeep heeft geholpen.

Volgens een zwaar ontgoochelde Filip Dewinter ligt die droom nu volledig aan duigen: “Ik veroordeel met kracht de Russische inval. Het is de verantwoor­delijkheid van Poetin en niemand anders. Verzachtende omstandigheden bepleiten heeft geen zin. Ik vrees dat hij ontspoord is richting een autocratische leider die zich opwerpt als een dictator en de trappers helemaal kwijt is…..Met deze oorlog spat het idee van een eengemaakt en sterk ­Europa, waar zoveel moeite in is gestoken, finaal uiteen. Poetin heeft de deur toegedaan, voor jaren maar wellicht decennia. Dat is een onwaarschijnlijke ontgoocheling”.

Poetin heeft met zijn invasie van Oekraïne ook de extreemrechtse Franse presidentskandidaten Eric Zemmour en Marine Le Pen in de problemen gebracht. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen vindt plaats op 10 april van dit jaar. Zowel Zemmour als Le Pen hebben nooit een geheim gemaakt van hun liefde voor de Russische autocraat, iets waar Macron de komende tijd ongetwijfeld regelmatig op terug zal komen.

Zemmour ziet de bui al hangen. In een incoherente verkiezingstoespraak afgelopen vrijdag verklaarde hij dat de NAVO weliswaar ‘verantwoordelijk’ is voor de invasie, maar dat Poetin ‘schuldig’ is, een standpunt dat hij voor de microfoon van RTL nog eens herhaalde:

Uiteraard vormt dit op de langere termijn geen garantie. Macron zal de verkiezingen dit jaar ongetwijfeld winnen, maar over vijf jaar zijn er nieuwe verkiezingen en is nieuws over Oekraïne naar naar pagina 11 van de kranten verbannen. Tenzij we een nucleair Armageddon voorgeschoteld krijgen, maar dan zullen er over vijf jaar vermoedelijk geen kranten verschijnen en al evenmin verkiezingen worden gehouden.

Bron: de Standaard

