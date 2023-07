Vijftien jaar zwaluwtillen (broedplaatsvoorziening voor huiszwaluwen)

Het is 15 jaar geleden dat de eerste huiszwaluwtil in Nederland werd geplaatst. De hoop was dat de zwaluwen er massaal zouden gaan broeden en dat de tillen zo een bijdrage konden leveren aan een oplossing voor het gebrek aan nestgelegenheid. Inmiddels staan er ruim 270 zwaluwtillen verspreid over Nederland. Dit levert interessante informatie op voor onderzoekers van Vogelbescherming en SOVON.(…)

(H)et gaat niet zo goed met de huiszwaluw. Ten opzichte van de jaren 70 is de huiszwaluw enorm afgenomen in ons land. In de grote steden, waar ze voorheen veel te vinden waren, zijn ze zo goed als verdwenen. De schatting is dat er zo’n half miljoen huiszwaluwen zijn verdwenen, een afname van tachtig procent. Gelukkig lijkt er de laatste decennia sprake van licht herstel. Reden genoeg om door te pakken!

