Vijf jaar na neonazi-aanval op Charlottesville

Morgen, 12 augustus, is het vijf jaar na de dood van Heather Heyer, 32 jaar, medewerkster van een advocatenkantoor. Ze demonstreerde daar in de hoofdstad van de staat Virginia met enkele duizenden mensen vóór de verwijdering van het standbeeld van de racistische zuidelijke generaal Robert E. Lee.

Er kwam ook een neonazistische tegenbeweging van Unite the Right – dat nu niet meer bestaat. Vol racisme, neonazisme, en antisemitisme. Vandaar dat het US Holocaust Memorial Museum er vandaag een symposium aan wijdt. Dit was de meest extreme antisemitische betoging ooit in de VS.

Twee dagen erna was er in Amsterdam een demonstratie van het Spui naar het Vondelpark, naar het Mama Baranka-monument waar Kerwin Duinmeijer wordt herdacht. Ik liep mee. Deze Antilliaanse jongen werd in 1988 in de Damstraat vermoord door de toen 16-jarige Purmerendse racistische serie-misdadiger Nico Bodemeijer (overleden in 2012).

Dit gold als de eerste racistische moord in Nederland na de oorlog.

En de VS sindsdien qua racisme? We moesten nog de dood van George Floyd in mei 2020 meemaken – en die eerste Pinksterdag was er weer een demonstratie, op de Dam. Ik was daar ook – en waar zijn we nu? Langzaam schieten we iets op – BIJ1 heeft wat gewonnen, er beweegt wel iets – maar niet genoeg. Na BLM begon het pas te schuiven in de VS. Helaas is Biden niet de juiste man om dit aan te pakken. En wie dan wel?

