Vijf gewonden bij schietpartij op zwarte universiteit in Philadelphia

Bij een schietpartij op Morgan State University (MSU) in Philadelphia zijn gisteren vijf mensen gewond geraakt. Geen van hen verkeert in levensgevaar. De schutter(s) is/zijn nog voortvluchtig.



MSU is een ‘zwarte universiteit’, vrijwel alle studenten zijn afkomstig uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Een racistisch motief veronderstellen ligt dus voor de hand, al kan een afrekening in de persoonlijke sfeer natuurlijk niet uitgesloten worden. Tot nu toe heeft de politie zich niet uitgelaten over de kenmerken van de dader(s).

MSU heeft zo’n 9000 studenten. De universiteit werd in 1939 aangekocht door de staat Maryland, om zwarte studenten meer kansen te bieden in het hoger onderwijs.

Uitgelichte afbeelding: By Stephreef – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18297306