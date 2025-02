Vijf dagen Trumpdictatuur, deel 3

Een keuze uit de decreten van Trump/Musk van de afgelopen vijfdagen, dank aan de onvolprezen Kirsten Verdel. Lees ook dit artikel van Carole Cadwalladr.

Dag 18:

– De Foreign Influence Task Force is opgeheven. De DITF identificeert en pakt buitenlandse invloedcampagnes aan, zoals desinformatie van landen als China en Rusland.

– Trump geeft voormalig commandant van de kustwacht, Linda Fagan, drie uur om uit haar huis (wat in overheidsbezit is) te vertrekken. Ze is ontslagen wegens een ‘excessieve focus’ op diversiteit, gelijkheid en inclusie.

Dag 19:

– Trump zet alle hulp aan Zuid-Afrika stop en meldt dat Afrikaners, die voornamelijk afstammen van Nederlandse kolonisten, vluchtelingenstatus in de VS kunnen krijgen.

– Trump tekent een executive order waarin hij besluit het recht op wapenbezit, vastgelegd in het Tweede Amendement, te beschermen door een onderzoek te laten doen naar federale maatregelen die dit recht mogelijk hebben ingeperkt.

Dag 20:

– Ook The Washington Post, NBC, The Hill en The War Zone moeten hun kantoorruimte in het Pentagon verlaten, om plaats te maken voor The Washington Examiner, Newsmax, The Free Press en The Daily Caller.

– Trump trekt de veiligheidsmachtigingen in van NY Attorney General Letitia James, Manhattan D.A. Alvin Bragg en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken die allen een rol speelden in zaken tegen Trump, en verbiedt hen toegang tot beveiligde federale faciliteiten.

Dag 21:

– Al het werk van de consumentenwaakhond CFPB, dat tegen oneerlijke kosten, fraude en oplichting van consumenten optreedt, wordt stopgezet.

– Radio Free Europe en Voice of America moeten worden opgegeven, meldt Musk. Radio Free Europe en Voice of America zijn door de Amerikaanse overheid gefinancierde omroepen die internationaal nieuws en informatie verspreiden, vaak met focus op persvrijheid en democratische waarden.

Dag 22:

– Trump zegt dat Palestijnen die onder zijn voorstel uit Gaza worden verplaatst, niet mogen terugkeren. Hij herhaalt zijn plan voor Amerikaanse “eigendom” van het gebied en permanente herplaatsing elders.

– Trump verleent gratie aan voormalig gouverneur van Illinois, Rod Blagojevich, die eerder werd veroordeeld voor het proberen te verkopen van een Senaatszetel en afpersing van een ziekenhuis. Het pardon volgt op geruchten dat Blagojevich mogelijk ambassadeur van Servië wordt.

