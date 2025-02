Vijf dagen dictatuur in sneltreinvaart

De staatsgreep in de VS gaat in zo’n razend tempo dat je je kunt afvragen wat ze de rest van de tijd gaan doen. Wat die rest ook moge inhouden. Aan de voortreffelijke hand van Kirsten Verdel gaan we verder met wijzen op hoe het gaat:

– Trump heeft een executive order uitgevaardigd om een “Iron Dome” voor de Verenigde Staten te ontwikkelen: een geavanceerd raketafweersysteem ter bescherming tegen ballistische, hypersonische en andere geavanceerde aanvallen. Binnen 60 dagen moet de Minister van Defensie een plan indienen voor de implementatie van deze volgende-generatie verdedigingsarchitectuur.

Dat hoort nog bij dag 8

– Republikeins Congreslid Luna introduceert een voorstel waardoor het gezicht van Trump ook op Mount Rushmore zou komen, net als dat van Washington, Jefferson, (Teddy) Roosevelt en Lincoln. – De plotselinge stop op Amerikaanse buitenlandse hulp onder de Trump-administratie veroorzaakte chaos bij tal van organisaties, waaronder het leger, onderwijsinstanties en hulporganisaties, die programma’s stil moesten leggen en personeel moesten schrappen. Daarom kwam er dinsdag een memo dat moest verduidelijken dat het alleen om programma’s, projecten en activiteiten gaat die verband houden met de uitvoeringsbesluiten van de president, zoals het beëindigen van DEI (diversiteit, gelijkheid en inclusie), de Green New Deal, en de financiering van niet-gouvernementele organisaties die de nationale belangen ondermijnen.

Een keuze uit dag 9 en 10

“Afgevaardigde Luna”- haar idee is dat van een lunatic inderdaad.

– Het ministerie van vervoer geeft medewerkers de opdracht om voor openbaar vervoer projecten voorkeur te geven aan plekken waar gemeenschappen zijn met hogere geboorte- en trouwcijfers dan het landelijk gemiddelde.

Dag 11, waarover helaas veel meer te zeggen is dan we hier hebben gedaan.

– Per 14 februari moeten The New York Times, CNN, Politico en de NPR hun kantoorruimte in het Pentagon verlaten. In plaats daarvan worden de New York Post, Breitbart, OANN en de Huffington Post toegelaten. – Het ministerie van Landbouw (USDA) verwijdert webpagina’s over klimaatverandering en gerelateerde inhoud wordt gedocumeerd voor herziening. Dit treft onder meer USDA Climate Hubs en informatie over bosbranden, die volgens wetenschappers verergeren door klimaatverandering.

Een keuze uit dag 12. Wij wensen Kirsten kracht en succes toe.