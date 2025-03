Vijf dagen aanbouw fascistische VS

BBC Newsnight is van een journalistiek programma vervallen (dankzij bezuinigingen door de Tories) tot een kletsprogramma op de sofa (niet aan een tafel), met tussendoor wat interviewtjes.

Gisteravond mocht een Congreslid uit Illinois verzet aankondigen tegen de illegitieme fascistische dictator. Nou nou, moet dat nou zo moppert de presentatrice. Dan een uitgestreken witte manssmoel: “Wie was dat? Ik ken haar niet, hoe komen jullie daaraan?”

Het wordt gaandeweg moeilijk geen haatgevoelens te ontwikkelen tegen de VS. En dan duikt er onverwacht hier een boek van Dorothy Day op.

Komaan, maar weer vijf dagen, keuze uit de kroniek van Kirsten Verdel:

Dag 40:

– Trump kondigt een executive order aan waarmee Engels de officiële taal van de Verenigde Staten wordt. Overheidsinstanties en door de overheid gefinancierde organisaties mogen voortaan zelf bepalen of ze nog diensten en documenten in andere talen aanbieden.

– Het ministerie van Justitie degradeert enkele topaanklagers die strafzaken voeren tegen Trump-bondgenoten en leiders van de Proud Boys en Oath Keepers voor hun rol in de bestorming van het Capitool. Interim-aanklager Ed Martin verplaatst deze ervaren aanklagers naar de D.C. Superior Court om lichtere misdrijven te behandelen, wat een stap terug is in hun carrière.

Dag 41:

– Trump schrapt een subsidie van 75 miljoen dollar voor de Arbor Day Foundation, waardoor herbebossing in kwetsbare gebieden wordt stopgezet, zoals in wijken in New Orleans die door orkaan Katrina verwoest zijn.

– Trump heft 18F op, de digitale dienstverleningsgroep die software ontwikkelt voor de overheid en helpt bij het verbeteren van het beheer van leveranciers. De aanpak levert winst op voor de overheid door kosten te besparen en de efficiëntie van overheidsprojecten te verhogen. Desondanks worden ongeveer 90 medewerkers ontslagen.

Dag 42:

– Trump amendeert twee eerdere executive orders, over de noordelijke en zuidelijke landsgrenzen. Hij bepaalt aan dat de vrijstelling van invoerrechten voor goederen die via die grenzen binnenkomen, stopt zodra de belastingsystemen hiertoe operabel zijn.

Dag 43:

– Trump pauzeert alle hulp aan Oekraïne per direct, inclusief wapens die onderweg zijn of in Polen klaar liggen.

– De importtarieven voor Mexico, Canada en China gaan daadwerkelijk per middernacht in, meldt Trump. De tarieven voor China worden verdubbeld naar 20%, omdat China te weinig zou hebben gedaan tegen synthetische opioïdenhandel richting Amerika.

Dag 44:

– Trump twittert dat hij, als Canada reageert op de importtarieven van de VS – zoals het land heeft gedaan door heffingen van 155 miljard dollar aan te kondigen – direct met eenzelfde bedrag aan tegenmaatregelen zal komen.

– Alina Habba, adviseur van Trump, reageert op de vraag wat de overheid voor recent door Trump ontslagen veteranen kan doen. Ze zegt dat ze ‘mogelijk niet geschikt zijn voor hun functie of niet bereid zijn te werken’ en ze vervolgt ‘dat het onterecht zou zijn om belastinggeld te gebruiken voor werknemers die niet werken.’

