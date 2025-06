Vijf – 5 – procent voor de NAVO is Be-Lach-E-Lijk! Nooit Aanbetalen Voor Oorlog!

En waarom? Nou, let op:

1. Het is onbetaalbaar. Het schaadt in elk land – ook hier – de reguliere problemen plus uitgaven. Dat zijn in Nederland vooral die voor gezondheid, wonen, milieu en klimaat, onderwijs, eenzaamheid, polarisatie, hulp aan het buitenland, integratie, rechtvaardigheid. Geloof me: asiel is geen echt groot Nederlands probleem.

2. Er zijn genoeg soldaten in de EU-Nato: een op ruim 500 inwoners en ruim 1,5 miljoen m/v’s in uniform. De Russen hebben er hooguit 1 miljoen, en moeten nu al N-Koreanen inhuren. Lees mijn telling maar hier. Tanks zijn er ook genoeg, F35s ook, atoomwapens ook in de UK en Frankrijk. Gaat u maar rustig slapen.

3. Het Grote Navoprobleem in de EU: te veel en te kleine fabrikanten. Te weinig standaardisering. Er is geen enkele fabrikant in staat de hele EU-Nato te voorzien. Er bestaat geen Eurotank. De Sherman-tank uit de VS en WO-II: alle grote autofabrieken, Ford, General Motors, Chrysler in de VS bouwden die. Het was een matige tank, maar maal 50.000 stuks ging dat best. De nazi’s hadden namelijk maar de helft van dat aantal. De Sowjets deden het nog beter met hun T-34: 85.000 stuks in WO-II. Daarna werd die nog verkocht aan bijna 40 landen – en is hier en daar zelfs nog in bedrijf.

4. Tanks. De Franse LeClerc is technisch en offensief de beste: hij rijdt sneller, weegt minder, heeft maar 3 man (de Leopard 4) en schiet beter. Toch blijven de Britten, Duitsers en zelfs Italianen hun eigen modellen bouwen.

5. Er was ooit een Eurocopter – die moest de tegenhanger worden van de Apache. Nu is er de onbekende NH90. Wordt gebouwd en gebruikt door Duitsland, Frankrijk, Italië. Okk delen va Fokker zitten erin. Toekomst ongewis. Eurocopter heet nu Airbus Helicopters met Frans-Duitse wortels. Van hun NH90 zijn er nu ruim 500. En van de concurrent, van Sikorsky…? hhh… ruim 4.000. Die kost ook nog eens een derde minder. Tsja: zo gaat dat! Er zijn ook al 5.000 Apaches gevechtsheli’s.

Maar staan de Russen al bij Venlo? Nee??? Ehhh… Wat moeten we dan met al onze leuke knalspulletjes voor het knalfeestje? Maar ze varen wel door de Noordzee. Sluit die dan als de donder af voor elk schip naar of van Sint-Petersburg. Ja, dat is even een zure appel, maar dat krijg ja als je Poetin jarenlang z’n gang laat gaan. O ja: let ook effe op de sluizen, de drinkwaterpompen en elektriciteitscentrales qua hacks.

Wat dan wel?

Begin 1940 kochten enkele bedrijven in Nederland hun eigen luchtafweergeschut. Echt waar! Bijvoorbeeld Calvé Delft. De regering vond dat prima en leverde personeel in uniform. Er zijn in Nederland zo’n 100 miljardairs: heren, mogen we effe vangen? En die dame die daar wegduikt, van Heineken: kennu niet effe een m’jardjuh missuh? Dat merruk juh toch heluhmaal niet, mens! Zeik niet zo! En jullie jongens: hier met die poen! Poen moet je doen!

En Rutto?

Ja, die had nooit een moreel kompas en mist hetnog. Die ‘denkt’ (hahahaha) dat dit wat zal opleveren. Zoiets als ‘Rutto was de enige sec-gen ooit die de defbudgetten kon opkrikken….‘

Ja, nou roep je met tranen in je ogen tegen me: ‘Ga Weg!’ Maar ga toch lekker zelf weg, man! Laat je Trumpen! En lees dit over Willy-A’s beetje domme oproep tot bewapening.

– Uitgelichte afbeelding: Door Gerard van der Schaaf – 277(N), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41417222