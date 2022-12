Lilian had gelijk, en het geklooi begint opnieuw met nieuwe vliegtuigjes

Op één puntje had Lilian Marijnissen gisteren – ja sorry mensen, iemand moet ’t doen – bij WNL op Zondag gelijk: de totale uitgaven van de Westeuropese landen voor defensie zijn ongeveer twee keer zo groot als die van Rusland. Kysia Hekster, ook paraat bij WNL, kreeg daar meteen rode vlekken van. – want ze wist ’t niet.

Even dan nog maar de opsomming, Kys:

de Bundeswehr heeft 185.000 m/v’s

De Forces Armées françaises hebben er 204.000

De Italanen met hun Forze armate hebben er 165.500

Her Majesty’s Armed Forces 154.000

Spanje met zijn Fuerzas Armadas de España heeft er 134.000

de Poolse Siły Zbrojne gooien er 160.000 tegenaan

Nederlandse leger nog eens 41.500.

Ik beschreef dat al in mijn epos ‘Vreugde! Bevrijding! Zalige zorgeloosheid! van 28 januari 2022 op deze prachtsite.

Ik tel het graag even voor u op: totaal net wat meer dan 1 miljoen m/v’s.

En zo nog eens 24 landen, de kleintjes, met gemiddeld 50.000 m/v’s, oftewel nog eens ruwweg 1 miljoen.

Samen dus TWEE MILJOEN, zonder de VS. jazeker! Totaal 31 landen. (Hoeveel heeft de VS er dan wel niet? Goeie vraag op dit opndergeschikte puntje! Namelijk 1,35 MILJOEN stuks! Plus ruim 0,7 miljoen reserves. Tevreden, Kys?)

De Russen dan: ÉÉN MILJOEN, plus nog eens TWEE MILJOEN reservisten (maar die hebben wij ook). dan kun je nog wat Tjetsjenen, Belarussen, Kazachen etc meerekenen, maar dat schiet echt niet op.

Dus, Kysia?

Naast onze Kys zat luchtmachtgeneraal en tevens opperhoofd van alle NL-militairen, Onne Eichelsheim. Die bleek helemaal rustig – dat doen die non-frontjongens in het blauwgrijs vaker – en beaamde wat Lillian zei.

En hij maakte het volgende prachtpuntje: al die Europese Navolanden – ik geef het maar in mijn eigen woorden weer – zij doen maar wat met militaire productie, terwijl dat in de VS heel wat beter gefocust is. Goed puntje, want daar bouwt inderdaad alleen Lockheed Martin de JSF oftewel F-35 Lightning II. Daar zijn er nu al 835 van… twv zo’n 70-90 miljoen.

En nu beginnen godbetert twee groepen Westeuropese landen weer helemaal van voren aan met hun eigen amateur-wapenwedloopje.

Ze gaan elk hun eigenste vechtvliegtuigje modelbouwen! Jawel! Frankrijk, samen met Spanje en Duitsland, en daarnaast doet – uiteraard – het VK iets moois samen met Italië en Zweden. De Franse etc versie komt dan van Dassault, en de Britse van BAE Systems.

Allemaal opnieuw lekker zelf de drone uitvinden, en het luchtafweersysteem, en de onzichtbaarheid op de radar, en en en…

Leuk was weer wel dat Kysia bekende dat ze zich enorm had laten inpakken door Poet en zijn tinnetjes. Terwijl ze een Russische grootmoeder heeft, Russisch heeft gestudeerd en correspondente in Moskou was voor het NOS Journaal. dat ooit geloofd had dat er moet Poet en de tinnetjes wel te praten zou zijn. Goed gedaan, Kys, eerlijk duurt het langst.

Onno E bleef rustig en reageerde beschaafd. Die gaat niet nodeloos verwijten maken. Mijn general-of-the-week!

– Uitgelichte afbeelding: By U.S. Air Force – https://airman.dodlive.mil/files/2017/08/f70bd2d6cda1b786483e0c55d581baa4.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86504012