Vier Tesla’s en een Maserati

Ik moet eens ophouden met dat zeuren over auto’s. De millennials kan het geen bal meer schelen terwijl wij van elke auto wisten wat de max op de meter was. Wow! 200!

Maar ik kon de poëzie van mijn eigen observatie niet weerstaan. We gingen even uitwaaien bij de grootste verhuurder van zeilboten van Europa, Ottenhome, destijds in Loosdrecht en toen opeens door magische middelen verhuisd naar de Zuwe, een plas daar vlakbij. Daar stonden op de parkeerplaats dus die vijf auto’s plus 60 andere.

Maar daar liggen ook hun 50 zeilboten, type grote BM, geschikt voor zes mensen. Niemand kent die naam BM meer. Destijds in Loosdrecht waren dat er wel 80 of 100. Ottenhome was toen het centrum van de drukte daar hoewel er ook de haven van de ‘Koninklijke’ (zeilvereniging) zat, plus de hele rest – wel dertig havens/haventjes. Huren kostte toen in 1960 nog 25 gulden per dag – het dagloon van een ‘arbeider’, die nu € 160 per dag verdient oftewel 350 gulden, bijna 15 maal zoveel.

Dit gaat uiteraard over het kapitalisme. We kwamen tussen daar BMW’s en Mercs aanzetten in een 16 jaar oude Renault Scénic waar we net van de sloop een andere buitenspiegel op hadden gekregen voor € 40 in plaats van € 400. Het bezoek aan de sloop was opwekkend. De eigenaar liep meteen naar zo’n model dat hij als opslag voor onderdelen van dat type gebruikte in de onafzienbare rijen en stapels auto’s . Je hoefde goddank niet zelf meer iets eraf te gaan slopen. (Ik heb daar nog nooit een vrouw aangetroffen.)

Terug bespraken we ons rijgedrag met het oog op CO2-uitstoot. We waren er snel uit: iedere burger krijgt een vaste hoeveelheid CO2, of kan die rechten aan een ander verkopen. Controle wordt natuurlijk erg lastig. Belastingdienst? Meterstanden? Wie een beter idee heeft: stuur het op of in!

Dat Chinese auto’s onze economie uithollen: nu stond er weer een Leap op de hoek, plus een BYD bij de lader. Wie de omzetten/winsten van Renault bekijkt – op Wiki vanaf 2008 te zien – valt op dat zij in 2009 en 2010 minder omzetten. Net als vrijwel alle andere autofabrikanten, door de recessie van 2008 (ook wel bekend als de Reinhardt-Rogoff-recessie waar ik het vrijdag over had).

Overigens werkt de ANWB volledig mee aan de ondergang van de Europese auto-industrie en hij biedt vrolijke recensies van alle Chinese automerken. De bond weigert ook absoluut niet om Chinese auto’s in de lease aan te bieden, en zet ze even vrolijk te koop als tweedehandsje tussen de 165.000 andere op hun site.

We zullen het aan het eind van het jaar wel merken, nu Land Rover-Jaguar vorige week meldde dat er 5.000 m/v’s weg moeten, vlak na Volkswagen die er twee maal 50.000 kwijt wil. Van de ruim 600.000 in 2024. Afgezien van de Nazi-herkomst is het concern ook eigenaar van o.m. SEAT, Porsche (deels), Bugatti, Bentley en Lamborghini. VW laat aardig wat modellen in China ontwikkelen en bouwen – die overigens dan hier niet te krijgen zijn.

Het wordt dit najaar spannend op de arbeidsmarkt en volgend jaar zelfs nog meer.

– Uitgelichte afbeelding: CC BY 2.0</a> https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38354348