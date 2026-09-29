Tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten

Over een dikke maand is het zover: de tussentijdse verkiezingen voor het Congres in de Verenigde Staten. Wat voor een verschil kan het maken?

Nou, om te beginnen zou het Huis van Afgevaardigden niet de helft van de tijd gesloten zijn als de Democraten er zouden winnen, iets waar de peilingen wel op lijken te wijzen. De huidige Spreker, Mike Johnson, sluit het Huis zo vaak als hij maar kan om de voor Republikeinen onwelgevallige stemmingen te voorkomen, of op zijn minst ernstig te vertragen.

Zo werd een verplichte stemming over een impeachment van Pete Hegseth flink uitgesteld omdat Johnson twee weken geleden het Huis gewoonweg voor zès weken tot aan November sloot. Het zijn dit soort absurde mogelijkheden in het Amerikaanse landsbestuur die gekmakend zijn, als je het een beetje volgt. Bovendien lijken het altijd de Republikeinen te zijn die allerlei idiote manoeuvres en mazen in de wet weten te vinden om hun zin te krijgen, of in elk geval de Democraten te blokkeren, Nou ja, Obama heeft ze één keer wel lelijk te grazen gehad toen hij de Affordable Care Act er midden in de nacht door wist te krijgen, toen er net wat te weinig Republikeinen aanwezig waren voor de stemming erover.

Ook hoop ik op een Investigation-Palooza, waarin de de ontelbare corrupte praktijken van de huidige regering onder de loep genomen kunnen worden. En misschien komt er wel een derde impeachment van Trump. Niet dat daar een tweederde meerderheid voor in de Senaat gevonden zal worden, want dat is iets dat in de politieke, gepolariseerde praktijk van de Amerikaanse politiek in die zin een papieren tijger geworden is. Maar een dergelijke impeachmentprocedure met alle daaraan gebonden onderzoeken kan niettemin zeer ongemakkelijk en politiek beschadigend zijn.

Wat de Senaat betreft: het gaat momenteel zo slecht met de Republikeinse partij dat de Democraten zelfs daar niet kansloos lijken, alhoewel ik daar niet op durf te hopen. Maar een James Talarico in nota bene Texas staat gewoonweg voor op de Republikeinse, corrupte en impeachte, kandidaat Ken Paxton (overigens, las ik laatst, is Texas helemaal niet zo’n sterk Republikeinse staat. Er zijn zelfs meer geregistreerde Democraten. Maar door de schandalige gerrymandering aldaar is het er zeer moeilijk voor Democraten om er te winnen. De Verenigde Staten hebben de allerslechtste democratie van de Westerse wereld).

Mijn vertrouwen in Amerikaanse peilingen is na 2016 en 2024 echter ernstig beschadigd geraakt. En zelfs die in verkiezingen, want de verkiezingsuitslag van 2024 vertrouw ik ook nog steeds niet. Maar winst in de Senaat zou wel mooi zijn. Allerlei besluitvormende macht ligt immers bij de Senaat, en bijvoorbeeld benoemingen van de ene na de andere gecorrumpeerde, extreem-rechtse rechter zouden geblokkeerd kunnen worden.

Intussen blijft de regering Trump wel gewoonweg nog twee jaar aan de macht, en met het volslagen gecorrumpeerde Ministerie van Justitie (zo’n Todd Blanche’s juridische carrière dient volledig geruïneerd te worden, na het aftreden van deze regering) valt er vooralsnog juridisch bijzonder weinig tegen hun criminele praktijken te doen. Het Supreme Court sputtert een enkele keer wel tegen, maar lang niet vaak genoeg. Gerechtelijke bevelen worden gewoonweg genegeerd of eindeloos getraineerd, wie doet ze wat?

(Foto: Kapitool Washington – eigen foto Laurent)