Recessie – Klimaat – Oorlog – Ome Roon – NVJ

Recessie: hij komt, hij komt…

De economische crisis groeit snel uit tot recessie, dat maakt prof Kenneth Rogoff duidelijk. Hij is ex-IMF, ex-Princeton en nu Harvard en schaakgrootmeester.



De Grote Recessie van 2008 heet bij economen ook wel de ‘Reinhardt-Rogoff-recession‘. (Dit WP-artikel van 35 pagina’s A4 inclusief 191 noten bestaat wel in 35 talen maar niet in het Nederlands). Deze keer wordt het erger.

De dollar zakt hard weg door de VS-staatsschuld, grootste ooit, China loopt ook al vast, Rusland nog sneller – met ballistische stuipen. Dit wordt een heel nare en koude winter, gevolgd door twee heel kille jaren.

En wat moeten wij doen? Koopt Europese waar! Het zou goed zijn – en toevallig ook doenlijk – als Xi JP zijn vriend Poetin met één grote klap uitschakelde. Aan Trump valt helaas weinig te doen. Maar wie ben ik?

Ons Haagse gekissebis lijkt mij opeens extra zielig, maar ik ben de schaamte helaas voorbij. Ik ga dus heel gericht inslaan: in blik, geen diepvries, bakken vol water, butagaskomfoor-vullingen – snap je? En ook een accu en zonnecollector? Een omvormer van 12 naar 230 v? Maar ’s een weekje oefenen. O ja: medicijnen voor zes maanden! Zou de dokter/apotheker daar intrappen?



Klimaat

Bij de recessie hoort het klimaat. Weerman Gerrit Hiemstra noemt de klimaatcrisis bij Eva in alle ernst ‘onvoorstelbaar‘. Het is heel simpel: volgend jaar weer grotere buien met pingpong-hagel en weer een hetere zomer. Er is volgens mij maar één oplossing: in de hele EU de noodtoestand, stroom, benzine en water fors rantsoeneren, het leger inzetten. Hoorde net dat de grootste ijsberg ooit het heeft volgehouden van 1986 tot nu – en groot houdt in dit geval in: de provincie Utrecht, 300 m diep, 1 triljoen ton. Kijk zelf maar bij A23a.

Oorlog

Na economie en klimaat hebben we nog de oorlog. Oekraïne krijgt het heel zwaar deze winter, en het zal de vraag zijn of Poetin zijn vinger van de knop kan houden. Hij zal niet alles tegelijk op onze hoofdsteden dumpen want hij houdt erg van sneaky. Maar dat Rotterdam een paar forse klappen krijgt en dat we een paar weken in de kou zullen zitten: onvermijdelijk. Dat wordt vooral voor oude mensen heel naar. Zo naar als het coronavoorjaar.

Ome Roon en Big Pharma

Jaja, zo zit je op een bankje in de zon naast een jonge-moeder-met-baby-van-10-dagen, en zo heb je het weer over aartsdeugniet Ome Roon Plasterk. Hoe zou het toch met zijn ruzie met de universiteit zijn, waar hij een mooie uitvinding meepikte en voor miljoenen verkocht? Die jonge moeder bleek namelijk voor Big Pharma te werken, dus die kende hem. Daar krijgen ze voor Thanksgiving in november van hogerhand tips voor een prettig Pharma-gesprek in de familiekring.

NVJ

Als je alles gehad hebt, duikt daar opeens de meest strijdvaardige vakbond van Nederland op, de Ned. Ver. van Journalisten (ben al 40 jaar lid, tenzij ze me intussen geschrapt hebben). Die willen nu onder hun Grote Leider Thomas Bruning (wie kent hem niet?) opnieuw voorlichters en vergelijkbare leugen- en drugshandelaren toelaten als lid. Het aantal journalisten wil namelijk maar niet groeien.

Bruning zit er overigens al 20 jaar. Hij vond het een goed idee om Russia Today gewoon tussen onze vrije media te laten opduiken (kan ik nog in meegaan). En verscheen vorig jaar gepoetst, geschoren en glimmend als gast bij de eerlijke waarheidszoekers van Ongehoord Nederland. Nee, Tom, jochie, dat gaat écht niet. Ga nou naar Spekman en vraag hem een ander baantje. Hij helpt je wel.

– Uitgelichte afbeelding: By Xuthoria – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=181323881