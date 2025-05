Vier risico’s voor de mens van afnemende biodiversiteit

De wereldwijde afname van de biodiversiteit is een feit. Dat heeft niet alleen grote gevolgen voor de betrokken planten en dieren, maar ook voor de mens. Gevolgen voor onze voeding, gezondheid, ons klimaat, de lucht die we inademen en het water dat we drinken. Staatsbosbeheer-ecologen Allard van Leerdam en Stefanie Nagelsdiek zetten vier risico’s van een afnemende biodiversiteit op een rij.

Is het nou zo erg als diertje x of plantje y uitsterft, verzuchten sommigen. Het uitsterven van een individuele soort hoeft geen grote gevolgen te hebben. Maar in een gezond ecosysteem houden alle soorten samen elkaar in balans, waarbij nog niet precies de rol van iedere soort bekend is. Als er te veel soorten wegvallen, gaat uiteindelijk het hele systeem onderuit. En de ecosystemen samen zorgen voor de biodiversiteit op aarde. Als die te eenzijdig wordt heeft dat grote gevolgen voor al het leven, inclusief de mens. Zie het als een kaartenhuis. We kunnen best een paar kaarten missen. Maar als je er een kaart uittrekt, weet je niet precies welk deel nog meer gaat omvallen. Misschien heeft die ene kaart geen effect, misschien vallen er nog een of twee, of misschien gaat het halve kaartenhuis onderuit. Zeker is: als er te veel missen, stort de hele boel in.

– Uitgelichte afbeelding: Door Guido Gerding – Personal photograph taken by Author, URL: Ex :: Natura – Freies Portal für Umweltbildung (Environmental Education), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=759054